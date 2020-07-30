У четвер, 30 липня, у столиці Білорусі пройшов масштабний концерт-мітинг на підтримку опозиційної кандидатки в президенти Світлани Тїхановскої та кандидатів, яким відмовили у реєстрації.

Про це повідомляє видання “Радыё Свабода”.

О 18 годині в четвер у Парку дружби народів в Мінську почався концерт-мітинг на підтримку опозиційної кандидатки у президенти Світлани Тіхановскої.

Разом з нею на мітингу виступили представники штабу Віктора Бабарика та Валерія Цепкало, яких ЦВК Білорусі відмовився реєструвати кандидатами в президенти. РС вів трансляцію акції:

Акція проходила легально, вхід на неї вільний, але місце проведення мітингу було огороджено парканом, правоохоронці пропускали відвідувачів через рамки з металошукачами та відеокамерами, оглядали сумки. У парку були відімкнені комунікації, в окрузі зупинено рух транспорту.

Мітинг завершився близько 22-ї години. Про будь-які надзвичайні події під час його проведення не повідомлялося.

Мітинг зібрав близько 25 тисяч осіб до 19 години. За півтори години через пункти пропуску пройшли вже понад 34 тисячі осіб. Майданчик, підготовлений для його проведення, був повністю заповнений людьми. Багато з тих, хто прийшов на акцію, залишилися за парканом.

Так це виглядало з висоти пташиного польоту:

Деякі учасники акції принесли символіку: біло-червоно-білі та державні прапори, білі стрічки тощо.

Нагадаємо, білоруський блогер Сергій Тіхановський, який планував вступити до президентських перегонів, був затриманий. Він не міг надати документи для ЦВК особисто і йому було відмовлено в реєстрації. Тоді дружина блогера Світлана Тіхановська подала свою кандидатуру.

Її зареєстрували кандидаткою 14 липня. За минулий тиждень Тіхановська двічі спілкувалася із журналістами щодо питання Криму та Донбасу. Спершу в інтерв’ю виданню “Медуза” Тіхановська не дала прямої відповіді на питання щодо Криму.

” Я розумію, що питання про Крим розколює суспільство. А мені не хотілося б необережними словами когось відштовхнути”, — сказала вона.

Ситуацію на Донбасі вона прокоментувала так: “Що стосується Донбасу, то там йде війна, і це жахливо. Люди не повинні гинути на війні. Я категорично проти війни”.

Згодом у інтерв’ю для Euroradio кандидатка в президенти знов заявила, що вона як жінка проти війни і переживає, що Україна була втягнена у війну. Також вона дала відповідь на запитання про те, чий Крим:”Юридично Крим український, а фактично — російський”.