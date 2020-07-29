Про це повідомляє білоруський правозахисний центр Весна.
“У Мінську 28 червня біля КДБ і в самій будівлі було затримано більше 50 осіб. Серед них – люди, які прийшли подати клопотання про зміну для політв’язнів Віктора і Едуарда Бабарика запобіжних заходів, а також журналісти, які прийшли висвітлити це”, – йдеться в повідомленні .
Правозахисники також повідомили, що затримання здійснювали співробітники ОМОНу, всіх затриманих відвезли в РУВД Ленінського, Жовтневого та Московського районів. Майже всіх звільнили без складання протоколів. Проте правозахисникам Весни відомо про два адміністративні протоколи.
Всіх затриманих журналістів доставили в Заводське РУВС і звільнили після перевірки документів.
Момент затримання зняли журналіст видання TUT.BY.
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