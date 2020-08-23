Користувачі скаржаться, що дуже повільно прогружаются месенджери і соцмережі, а також деякі зовнішні ресурси.

У пресслужбі оператора А1 заявили, що інтернет сповільнилося “на вимогу державних органів у зв’язку із забезпеченням національної безпеки”.

“З жалем повідомляємо, що на вимогу державних органів у зв’язку із забезпеченням національної безпеки істотно знижена пропускна здатність 3G-мережі А1 на території деяких районів м. Мінська. Виконання цієї вимоги призводить до погіршення якості сервісу передачі даних”, – йдеться в повідомленні.

Це вже не перший випадок серйозних перебоїв з інтернетом в Білорусі. У перші дні протестів у великих містах країни також пропав мобільний інтернет.

  • Сьогодні тисячі людей по всій країні вийшли на “Марш нової Білорусі” проти режиму Лукашенка.
  • У Мінську на марш вийшли близько ста тисяч людей.