У Мінську, столиці Білорусі, знову почалися перебої з інтернетом. Оператор мобільного зв'язку А1 повідомив, що швидкість знижена "з метою забезпечення національної безпеки".

Користувачі скаржаться, що дуже повільно прогружаются месенджери і соцмережі, а також деякі зовнішні ресурси.

У пресслужбі оператора А1 заявили, що інтернет сповільнилося “на вимогу державних органів у зв’язку із забезпеченням національної безпеки”.

“З жалем повідомляємо, що на вимогу державних органів у зв’язку із забезпеченням національної безпеки істотно знижена пропускна здатність 3G-мережі А1 на території деяких районів м. Мінська. Виконання цієї вимоги призводить до погіршення якості сервісу передачі даних”, – йдеться в повідомленні.

Це вже не перший випадок серйозних перебоїв з інтернетом в Білорусі. У перші дні протестів у великих містах країни також пропав мобільний інтернет.