Про це повідомляє TUT.BY і Радыё Свабода.
В обід в центр міста влада зігнала водомети. Також повідомлялося про обмеження роботи метро і зникнення мобільного Інтернету.
Багатотисячна колона демонстрантів зібралася біля площі Перемоги. Вони рухалися в бік центру. Активісти прийшли до стели “Мінськ – місто герой”.
Зазначається, що на марш протесту вийшли близько 100 тисяч осіб.
Пізніше проти учасників акції почали застосовувати світлошумові гранати, газові гранати і гумові кулі. Затримано щонайменше, 50 осіб, серед яких є журналісти.
Також є постраждалі.
- Раніше повідомлялося, що силовики застосували спецзасоби проти учасників Маршу пенсіонерів, що відбувався на вулицях Мінську.
- Також заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Геннадій Казакевич заявив, що у разі необхідності силовики і військові будуть застосовувати спецзасоби і бойову зброю проти мітингувальників.