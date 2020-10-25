У столиці Білорусі - Мінську 11-ий марш протесту проти режиму Олександра Лукашенка і фальсифікації виборів президента, які відбулися 9 серпня, закінчився розгоном гранатами і гумовими кулями.

Про це повідомляє TUT.BY і Радыё Свабода.

В обід в центр міста влада зігнала водомети. Також повідомлялося про обмеження роботи метро і зникнення мобільного Інтернету.

Багатотисячна колона демонстрантів зібралася біля площі Перемоги. Вони рухалися в бік центру. Активісти прийшли до стели “Мінськ – місто герой”.

Зазначається, що на марш протесту вийшли близько 100 тисяч осіб.

Пізніше проти учасників акції почали застосовувати світлошумові гранати, газові гранати і гумові кулі. Затримано щонайменше, 50 осіб, серед яких є журналісти.

Також є постраждалі.