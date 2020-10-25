Про це повідомляє TUT.by.
Видання пише, що з самого ранку неділі у центр міста стягнули військову техніку, на площі Незалежності і біля музею ВВВ виставили огорожу, по вулиці Хоружої у бік площі Якуба Коласа рушили водомети і автозаки.
Читачі повідомили TUT.by, що по всьому місті почав пропадати мобільний інтернет.
Крім того, Мінський метрополітен офіційно заявив про закриття о 12:30 на вхід і вихід станцій метро “Площа Леніна”, “Жовтнева”, “Площа Перемоги”, “Площа Якуба Коласа”, “Академія наук”, “Парк Челюскінців”, ” Першотравнева”, “Купалівська”, “Немигі”, “Фрунзе”, “Молодіжна” та “Пушкінська”.
Також видання повідомляє, що почалися затримання журналістів. У центрі затримали фотокореспондента “Комсомольської правди” Святослава Зоркого і журналіста “Новага часу” Дмитра Дмитрієва.
Протестувальники, як і раніше, формують ланцюги солідарності або йдуть організованою колоною. За підрахунками білоруської редакції “Радіо Свобода”, станом на 14:00 на марш в Мінську зібралося близько 50 тисяч осіб.
Фото: TUT.by
- Раніше повідомлялося, що силовики застосували спецзасоби проти учасників Маршу пенсіонерів, що відбувався на вулицях Мінську.
- Також заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Геннадій Казакевич заявив, що у разі необхідності силовики і військові будуть застосовувати спецзасоби і бойову зброю проти мітингувальників.