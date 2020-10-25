У Мінську, столиці Білорусі, проходить 11-ий марш протесту проти режиму Олександра Лукашенка і фальсифікації виборів президента, які відбулися 9 серпня. У центр міста влади зігнала водомети. Обмежена робота метро,​ пропав мобільний інтернет.

Про це повідомляє TUT.by.

Видання пише, що з самого ранку неділі у центр міста стягнули військову техніку, на площі Незалежності і біля музею ВВВ виставили огорожу, по вулиці Хоружої у бік площі Якуба Коласа рушили водомети і автозаки.

Читачі повідомили TUT.by, що по всьому місті почав пропадати мобільний інтернет.

Крім того, Мінський метрополітен офіційно заявив про закриття о 12:30 на вхід і вихід станцій метро “Площа Леніна”, “Жовтнева”, “Площа Перемоги”, “Площа Якуба Коласа”, “Академія наук”, “Парк Челюскінців”, ” Першотравнева”, “Купалівська”, “Немигі”, “Фрунзе”, “Молодіжна” та “Пушкінська”.

Також видання повідомляє, що почалися затримання журналістів. У центрі затримали фотокореспондента “Комсомольської правди” Святослава Зоркого і журналіста “Новага часу” Дмитра Дмитрієва.

Протестувальники, як і раніше, формують ланцюги солідарності або йдуть організованою колоною. За підрахунками білоруської редакції “Радіо Свобода”, станом на 14:00 на марш в Мінську зібралося близько 50 тисяч осіб.

Фото: TUT.by