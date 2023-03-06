Міський суд Мінську засудив екскандидатку у президенти Білорусі Світлану Тихановську до 15 років позбавлення волі. Вироки винесли ще членам Координаційної ради — Павлу Латушко, Ользі Ковалькові, Сергію Дилевському та Марії Мороз.

Про це повідомило білоруське видання Zerkalo.io.

Павло Латушко засудили до 18 років колонії посиленого режиму. Марія Мороз, Ольга Ковалькова та Сергій Дилевський отримали по 12 років позбавлення волі. Обидві фігурантки мають відбувати покарання у колонії загального режиму, а Сергій Дилевський у колонії посиленого режиму. Вирок неостаточний і може бути оскаржений.

У Білорусі їх визнали винними у змові, вчиненій з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом, створенні екстремістського формування та керівництвом таким формуванням. Ще їх судили через публічні заклики до захоплення державної влади та вчинення інших дій, спрямованих на заподіяння шкоди нацбезпеці, зокрема застосування санкцій щодо країни, фізичних та юридичних осіб республіки, поширення матеріалів, що містять такі заклики.

“Вони також визнані винними в умисних діях, спрямованих на порушення іншої соціальної ворожнечі та ворожнечі за ознакою іншої соціальної належності, скоєних групою осіб”, — йдеться у повідомленні агентства.

Суд над фігурантами розпочався 17 січня у заочному форматі, бо учасники перебувають за кордоном. Під час справи прокурор Михайло Ковальов запитував для Тихановської та Латушка по 19 років колонії, для інших фігурантів – по 12 років.

Світлана Тихоновська заявила, що її не цікавить вирок суду.

“Сьогодні я думаю про тих, кому режим дав реальні, а не заочні терміни. 5, 16 чи 22 роки… А про режимних чиновників, суддів, прокурорів я не хочу думати. Тих, хто скоює ці злочини. Нехай краще подумають про себе: адже Лукашенко не захищатиме їх у справжньому незалежному суді, для якого білоруські адвокати вже зібрали достатню кількість свідчень”, – заявила Тихановська.