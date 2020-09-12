У Мінську почали затримувати учасниць «жіночого маршу»: відео

Про це повідомляє TUT.by.

На площу приїхали автозаки і автобуси з людьми.

“Вони намагаються взяти в кільце присутніх жінок і, здається, втиснути їх в літню терасу кафе”, – пише портал.

За інформацією “Радіо Свобода”, ймовірно, було затримано сотні жінок, частина учасниць акції змогла втекти.

“Силовики шукають жінок по дворах, журналістів відтісняють з площі”, – передає видання.

За оцінкою порталу “Наша Ніва”, на площі Свободи зібралися кілька тисяч жінок.

Знімальну групу телеканалу “Белсат” – кореспондентку Катерину Андрєєву та оператора Максима Калітовського – затримано у Мінську під час висвітлення протесту.

Як повідомляє Радіо Свобода, їх посадили до мікроавтобуса та відвезли до Кастричницького райвідділу міліції.

За інформацією Білоруської асоціації журналістів, у журналістів вилучили техніку, їм погрожували вдягнути наручники.

12 вересня у білоруській столиці День міста, однак влада заборонила будь-які заходи “у зв’язку з епідситуацією”.

Що відбувається у Білорусі?

У Білорусі тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Він обіймає цю посаду з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12%.

Президентські вибори відбулися 9 серпня. Того ж дня спалахнули протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли у 33 містах, було затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.

На другий день протестів ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. 10 серпня стало відомо про першого загиблого учасника акції.

Під час акцій протесту загинули щонайменше 3 особи. 15 серпня в Мінську відбулося прощання з Олександром Тарайковським, який загинув під час протестів 10 серпня на вулиці Притицького. Попрощатися із загиблим вийшли тисячі людей.

18 серпня стало відомо про смерть ще одного протестувальника. 19-річний Артем Паруков загинув, за версією правоохоронців, внаслідок наїзду автомобіля на Партизанському проспекті в Мінську. Близькі загиблого не вірять у цю версію.

19 серпня у військовому госпіталі Мінська (Білорусь) помер 43-річний житель міста Брест Геннадій Шутов. У нього стріляли силовики під час протестів.

Крім того, експерти Організації Об’єднаних Націй задокументували понад 400 звернень громадян, які зазнали тортур і катувань з боку правоохоронців після затримання на акціях протесту.