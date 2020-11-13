У ніч на 13 листопада тисячі людей вийшли на вулиці, аби вшанувати пам'ять померлого після побиття мінчанина Романа Бондаренка. Чоловіка схопили після сварки через білоруський прапор.

#Букви розповідають, що відомо про смерть чоловіка, та якою була реакція суспільства на його загибель.

Побиття та смерть

Останній місяць у містах Білорусі група невідомих активістів, діяльність яких активно висвітлюють на державному телебаченні, їздить по вулицях та зриває біло-червоно-білі стрічки та прапори, а також замальовує графіті з “незареєстрованою символікою” кольорами державного прапора, повідомляє білоруське видання TUT.by.

Як відомо, біло-черво-білий білоруський прапор став символом протестів за відставку Олександра Лукашенка з посади президента та проти поліційного свавілля, що спалахнули у країни у серпні.

Увечері 11 листопада до двору, відомого як “Площа змін”, на вулиці Черв’якова у Мінську приїхали невідомі. Вони зрізали біло-червоно-білі стрічки та зафарбували мурал на трансформаторній будці.

Мешканці двору були обурені діями гостей і вийшли на вулицю, аби висловити незгоду. Серед них був і 31-річний Роман Бондаренко. Між невідомими та Бондаренком сталася сутичка, його скрутили і відтягли до автівки. Це зафіксовано на щонайменше 5 відеозаписах, пише TUT.by.

Інцидент відбувся близько 22:15. О 22:33 на місце прибула міліція, яку, згідно з повідомленням главку, викликали через заяву про бійку.

У міліції заявили, що викликали побитому Бондаренку “швидку” на місце, однак підтверджень цього журналісти не знайшли.

За інформацією ЗМІ, чоловіка доставили до Центрального районного управління внутрішніх справ Мінська, а звідти — “швидкою” до лікарні.

За даними з виписки Бондаренка (її без печаток і підписів надіслали до редакції TUT.by читачі), чоловіка оглядали у лікарні о 00:05 12 листопада. Що відбувалося із ним 1,5 години від приїзду міліції до потрапляння в лікарню — невідомо.

У виписці вказано, що Бондаренко потрапив до лікарні у вкрай важкому стані, без свідомості. Йому діагностували закриту черепно-мозкову травму, синці, забої. Алкогольна інтоксикація — під питанням.

Лікарі боролися за життя чоловіка, однак врятувати його не вдалося. Ввечері 12 листопада у лікарні повідомили, що чоловік помер.

Реакція влади Лукашенка

Правоохоронці запевняють, що вже ведуть розслідування інциденту. Цією справою опікуватиметься Генеральна прокуратура.

Відповідний наказ дав Олександр Лукашенко, невизнаний президент Білорусі, мотивуючись тим, що у побитті чоловіка “всі почали звинувачувати міліцію”, тож якби справу розслідували міліціянти, довіри до слідства не було б.

Реакція України

Міністерство закордонних справ України висловила співчуття рідним та близьким загиблого, звинувативши у його смерті білоруську владу.

“Україна солідарна з ЄС у засудженні насильства і репресій білоруської влади, що cпричинили смерть Романа Бондаренка. Вбивці повинні бути неодмінно покарані, а ті, хто їх покриває, засуджені усім демократичним світом”, — йдеться в заяві міністерства.

Реакція спільноти

У ніч з четверга на п’ятницю тисячі людей прийшли до “Площі змін”, аби вшанувати пам’ять Романа Бондаренка. Вони приносили квіти, іграшки, запалювали свічки та ліхтарики на телефонах та скандували “Трибунал”, пише TUT.by.

Відео з дрону демонструє, наскільки багато людей цієї ночі вшановували пам’ять Бондаренка:

Одночасно акції пам’яті Бондаренка відбувалися і в інших частинах Мінська. Мінчани збиралися невеликими групами та запалювали свічки, розвішували плакати та транслювали слова солідарності на будівлях за допомогою проєкторів.