У Мінську до тисячі людей вийшли на мітинг на підтримку президента Олександра Лукашенка на площі Незалежності.

Про це повідомляє “Радыё Свабода”.

Люди стоять з державними червоно-зеленими прапорами і скандують “За батьку!”, “За Білорусь!”

Журналісти відзначають, що на площу звозять людей автобусами.



Також видання TUT.by повідомляє, що влада примусово збирають своїх “прихильників” на мітинг.

Повідомлення про примус поїхати на провладний мітинг надійшли виданню від працівників підприємств “Белшина”, “Інтеграл”, Могильовського м’ясокомбінату, “Слов’янки”, “Бобруйськагромаш”, Білоруського цементного заводу, Пружанського “Комунальника”, “Крічевцементношіфера”, Дзержинської птахофабрики, “Могілевенерго” , Бобруйського заводу біотехнологій, “Вітебскоблгаза”, Добрушського фарфорового заводу, БелЖД та інших.

На площу звозять також і держслужбовців, військових. Останніх просять прийти в цивільному одязі. Такі пропозиції надійшли і працівникам сільського господарства, вчителям, вихователям, працівникам державних ЗМІ.

Як повідомляє СТВ, пізніше на мітинг прибув і сам Лукашенко. Чинний президент попросив «не штовхати людей до силового протистояння”.

“Ми побудували з вами, попри всі складнощі, при всіх недоліках, красуню-країну. Кому ви її вирішили віддати? Якщо хтось хоче віддати країну, навіть коли я буду мертвим, я цього не дозволю.

Чи не штовхайте людей до силового протистояння. Чи не ганьбіть країну – мирну, процвітаючу і спокійну, якій все в світі заздрили “, – сказав Лукашенко.