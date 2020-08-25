Про це повідомляє видання TUT.by.
Мітингувальники підтримали й тих педагогів, які чесно порахували голоси на виборах президента.
Видання повідомляє, що на акції були присутні близько 200 педагогів, студентів, їх батьків та інших солідарних білорусів.
“Нам набридло лежати мордою в підлогу”, – сказала виданню вчителька англійської, яка прийшла на мітинг.
Вона вважає, що працівники школи більше не можуть мовчати.
На мітингу не обійшлося і без силовиків. Вони зігнали до місця акції автозаки, а також зробили показове коло перед протестувальниками. Люди скандували їм “Ганьба!” і “Трибунал!”.
- Раніше діючий президент Білорусі Олександр Лукашенко вимагав звільняти вчителів, які підтримали протести проти чинної влади.