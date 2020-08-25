У Білорусі, в Мінську, пройшов мітинг біля Міністерства освіти на підтримку вчителів після того, як Олександр Лукашенко закликав звільняти їх за політичні погляди.

Про це повідомляє видання TUT.by.

Мітингувальники підтримали й тих педагогів, які чесно порахували голоси на виборах президента.

Видання повідомляє, що на акції були присутні близько 200 педагогів, студентів, їх батьків та інших солідарних білорусів.

“Нам набридло лежати мордою в підлогу”, – сказала виданню вчителька англійської, яка прийшла на мітинг.

Вона вважає, що працівники школи більше не можуть мовчати.

На мітингу не обійшлося і без силовиків. Вони зігнали до місця акції автозаки, а також зробили показове коло перед протестувальниками. Люди скандували їм “Ганьба!” і “Трибунал!”.