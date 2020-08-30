У Мінську учасники акції протесту проти діючої влади прийшли до Палацу Незалежності, який є резиденцією президента Олександра Лукашенка. Дорогу до резиденції перекрили силовики.

Про це повідомляє білоруське агентство TUT.by.

Десятки тисяч протестуючих впритул підійшли до загородження силовиків та скандують “Трибунал”. Силовики підняли щити, але поки не відганяють демонстрантів.

Протестувальники підходять до огорожі помешкання самопроголошенго президента та скандують: “Ми на день народження” і “Виходь”.

Біля Палацу Незалежності багато людей, кінець натовпу — біля стели. Люди клали “подарунки” Лукашенку перед водометами. Між Палацом Незалежності та БелЕкспо є два БТРи.

Як повідомляє TUT. BY, люди оточили резиденцію Лукашенка. Декілька людей пропонували воду силовикам. До огородження підійшла дівчина в усьому чорному, підняла руки. Люди вигукували: “Ми беззбройні, прийшли на день народження!”.

Президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1 % виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12 %.

15 серпня Олександр Лукашенко заявив, що не потребує міжнародного посередництва для врегулювання ситуації в країні. Він також повідомив про свою домовленість із російським лідером Володимиром Путіним — РФ при першому запиті надасть всебічну допомогу “щодо забезпечення безпеки Білорусі”.

19 серпня Європейська рада оприлюднила заяву, згідно з якою Європейський союз найближчим часом введе санкції проти багатьох білоруських посадових осіб за насильство, репресії та фальсифікацію виборів.