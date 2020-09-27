Про це повідомляє TUT.by.
У центрі Мінська знову зібралося багато військової техніки, а на вхід і вихід закрили центральні станції метро “Площа Леніна”, “Жовтнева”, “Площа Перемоги”, “Площа Якуба Коласа”, “Купалівська”, “Немигі”, “Фрунзенська”.
Повідомляється, що біля Палацу незалежності помічено рекордну кількість техніки – автобуси, автозаки, БМП і бронеавтомобілі. На площу Незалежності стягнули водомети, автозаки, “рубежі” і багато силовиків зі щитами.
Також колони БТР бачили близько стели “Мінськ – місто-герой”.
За інформацією видання, затримано як мінімум одну людину. Біля ТЦ “Галерея” невідомі у масках і балаклавах затримали чоловіка, в руках якого був букет білих і червоних квітів.
- Днями в Мінську в Палаці незалежності пройшла офіційна церемонія інавгурації Олександра Лукашенка. Це шоста за рахунком. Білоруські військовослужбовці після церемонії інавгурації присягнули на вірність народу і президенту.
- Ряд країн відмовилися визнати Олександра Лукашенка легітимним президентом. Серед них: США, Велика Британія, Канада, країни Евросоюзу.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що таємна інавгурація Олександра Лукашенка не означає його визнання легітимним главою держави.
- Після таємної інавгурації Олександра Лукашенка в Білорусі активізувалися протести. Мітинги проходили в більшості міст країни, учасників розганяли силою.
- 26 вересня, в Мінську (Білорусь) пройшов черговий жіночий марш, учасники якого протестували проти офіційних підсумків президентських виборів і порушень прав людини. Захід закінчився масовими затриманнями.