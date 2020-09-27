Сьогодні, 27 вересня, в Білорусі в центр Мінська перед можливими протестами стягнули військову техніку і закрили станції метро.

Про це повідомляє TUT.by.

У центрі Мінська знову зібралося багато військової техніки, а на вхід і вихід закрили центральні станції метро “Площа Леніна”, “Жовтнева”, “Площа Перемоги”, “Площа Якуба Коласа”, “Купалівська”, “Немигі”, “Фрунзенська”.

Повідомляється, що біля Палацу незалежності помічено рекордну кількість техніки – автобуси, автозаки, БМП і бронеавтомобілі. На площу Незалежності стягнули водомети, автозаки, “рубежі” і багато силовиків зі щитами.

Також колони БТР бачили близько стели “Мінськ – місто-герой”.

За інформацією видання, затримано як мінімум одну людину. Біля ТЦ “Галерея” невідомі у масках і балаклавах затримали чоловіка, в руках якого був букет білих і червоних квітів.