У Мінську ОМОН почав наступ на протестувальників, які звели барикади зі сміттєвих баків.

Про це повідомляє TUT.BY.

Жителі Мінська перейшли до рішучих дій і почали зводити барикади на вулицях міста зі сміттєвих баків. В ту сторону попрямувала колона спецтехніки, включили водомети, використовуються світлошумові гранати.

На фотографіях і відео видно, як правоохоронці починають бігти за натовпом протестувальників, які розташувалися на проїжджій частині. Крім того, силовики, як повідомляє TUT.BY почали штурм зведених барикад.

Повідомляється, що у Мінську журналіста поранили світлошумовою гранатою.

“Белсат” повідомляє, що силовики атакували протестувальників, є поранені.

“Все виглядає як справжня війна”, – повідомив журналіст.

У столиці Білорусі вже кілька годин немає інтернету, повідомляє преса.

МВС Білорусі проводить засідання оперативного штабу у зв’язку з протестами.