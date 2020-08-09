Про це повідомляє TUT.BY.
Жителі Мінська перейшли до рішучих дій і почали зводити барикади на вулицях міста зі сміттєвих баків. В ту сторону попрямувала колона спецтехніки, включили водомети, використовуються світлошумові гранати.
— Чай з варэннем (@belteanews) August 9, 2020
На фотографіях і відео видно, як правоохоронці починають бігти за натовпом протестувальників, які розташувалися на проїжджій частині. Крім того, силовики, як повідомляє TUT.BY почали штурм зведених барикад.
Повідомляється, що у Мінську журналіста поранили світлошумовою гранатою.
“Белсат” повідомляє, що силовики атакували протестувальників, є поранені.
“Все виглядає як справжня війна”, – повідомив журналіст.
У столиці Білорусі вже кілька годин немає інтернету, повідомляє преса.
МВС Білорусі проводить засідання оперативного штабу у зв’язку з протестами.
- У Білорусі в день виборів президента проходять масові протести. Правоохоронці затримують протестувальників, деякі медіа блокують на території країни.
- Автозак білоруських силовиків протаранив натовп протестувальників у Мінську.