Про це повідомляє портал TUT.by.
Попереджувальні постріли у центрі Мінська.
В районі біля лісового масиву на північній околиці Мінська – Куропат, де зібралося багато демонстрантів, силовики використовували світлошумові гранати. Людей затримують.
Повідомляється, що у Мінську затримано трьох кореспондентів газети “Новы Час” – Дмитро Дмитрієв, Олександр Зенькович і Яна Трусило. Дмитрієв під час затримання був сильно побитий і зараз знаходиться в Партизанському РУВС. Зенькович і Трусило доставлені в Жовтневе РУВС. Вони працювали на акції протесту в Мінську.
Раніше перестав виходити на зв’язок оператор телеканалу “Белсат” Дмитро Солтан.
- 1 листопада у Мінську перед початком протестного маршу почали стягували бронетехніку, закрили кілька станцій метро.