У Мінську, де проходять масові акції протесту, силовики робили попереджувальні постріли в повітря.

Про це повідомляє портал TUT.by.

Попереджувальні постріли у центрі Мінська.

В районі біля лісового масиву на північній околиці Мінська – Куропат, де зібралося багато демонстрантів, силовики використовували світлошумові гранати. Людей затримують.

Повідомляється, що у Мінську затримано трьох кореспондентів газети “Новы Час” – Дмитро Дмитрієв, Олександр Зенькович і Яна Трусило. Дмитрієв під час затримання був сильно побитий і зараз знаходиться в Партизанському РУВС. Зенькович і Трусило доставлені в Жовтневе РУВС. Вони працювали на акції протесту в Мінську.

Раніше перестав виходити на зв’язок оператор телеканалу “Белсат” Дмитро Солтан.