Про це повідомляє білоруське видання TUT.by.
У понеділок, 12 жовтня, на вулицях білоруських міст, зокрема — у Мінську, відбувся вже другий Марш пенсіонерів.
В ньому взяли участь жінки та чоловіки похилого віку. У такий спосіб вони другий тиждень поспіль підтримують протести проти результатів виборів, що тривають вже понад 2 місяці.
Чимало учасників та учасниць акції мали біло-червоно-біло прапори та плакати, дехто приносив квіти.
У білоруській столиці під час маршу протестувальники декілька разів вступали у конфронтацію з невідомими чоловіками у формі, що затримували людей на вулицях. Численні відео демонструють, як учасники Маршу пенсіонерів намагалися “відбивати” затриманих, а також кидали у бік людей у формі квіти.
Під час одного з таких інцидентів силовики застосували проти учасників Маршу спецзасоби — газ та світло-шумові патрони.
Згодом цей факт підтвердив речник ГУВС Мінміськвиконкому Роман Лашкевич.
“Було застосування світло-шумових патронів з пістолета “Оса” і сльозогінного газу — в той момент, коли громадяни почали проявляти агресію проти правоохоронців”, — заявив він.