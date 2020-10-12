Силовики застосували спецзасоби проти учасників Маршу пенсіонерів, що відбувався на вулицях Мінську.

Про це повідомляє білоруське видання TUT.by.

У понеділок, 12 жовтня, на вулицях білоруських міст, зокрема — у Мінську, відбувся вже другий Марш пенсіонерів.

В ньому взяли участь жінки та чоловіки похилого віку. У такий спосіб вони другий тиждень поспіль підтримують протести проти результатів виборів, що тривають вже понад 2 місяці.

Чимало учасників та учасниць акції мали біло-червоно-біло прапори та плакати, дехто приносив квіти.

У білоруській столиці під час маршу протестувальники декілька разів вступали у конфронтацію з невідомими чоловіками у формі, що затримували людей на вулицях. Численні відео демонструють, як учасники Маршу пенсіонерів намагалися “відбивати” затриманих, а також кидали у бік людей у формі квіти.

Під час одного з таких інцидентів силовики застосували проти учасників Маршу спецзасоби — газ та світло-шумові патрони.

Згодом цей факт підтвердив речник ГУВС Мінміськвиконкому Роман Лашкевич.

“Було застосування світло-шумових патронів з пістолета “Оса” і сльозогінного газу — в той момент, коли громадяни почали проявляти агресію проти правоохоронців”, — заявив він.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Геннадій Казакевич заявив, що у разі необхідності силовики і військові будуть застосовувати спецзасоби і бойову зброю проти мітингувальників.

11 жовтня у містах Білорусі відбувся “Марш гордості”, учасники якого вимагали звільнення політв’язнів. Учасників акцій та співробітників ЗМІ, що висвітлювали події мітингу, затримували.

10 жовтня Олександр Лукашенко, якого низка країн світу, зокрема й Україна, не визнали легітимним президентом Білорусі, зустрівся з лідерами опозиції в СІЗО.