У Мінську співробітники Белтелерадіокомпанії вийшли на страйк. Вони вимагають визнати недійсними результати виборів, відправити у відставку главу ЦВК Лідію Єрмошину, звільнити політв'язнів і скасувати цензуру в ЗМІ.

Про це повідомляє TUT.by.

Повідомлення з вимогами протестувальники написали керівнику компанії Івану Ейсмонту.

“У понеділок вранці співробітники Белтелерадіокомпанії вийшли на страйк біля будівлі на Макаенка, 9”, – йдеться в повідомленні.

На страйк вийшли і нинішні співробітники телерадіокомпанії, і ті, хто звільнився минулого тижня. Вони стоять з плакатами “Я/ми за чесні новини”.

Телевізійники чекали, що Іван Ейсмонт вийде до них на вулицю о 9 ранку, але їм повідомили, що о 10:30 він чекає всіх бажаючих в одному з приміщень Белтелерадіокомпанії.

Протесувальники відзначають, що їм запропонували звільнитися, якщо щось не подобається. На це присутні заявили, що звільнятися ніхто не збирається. Телевізійники планують щодня збиратися біля будівлі Белтелерадіокомпанії на страйк.

Також на страйк вийшли і співробітники телеканалів ОНТ і СТВ.