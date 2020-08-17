Про це повідомляє TUT.by.
Повідомлення з вимогами протестувальники написали керівнику компанії Івану Ейсмонту.
“У понеділок вранці співробітники Белтелерадіокомпанії вийшли на страйк біля будівлі на Макаенка, 9”, – йдеться в повідомленні.
На страйк вийшли і нинішні співробітники телерадіокомпанії, і ті, хто звільнився минулого тижня. Вони стоять з плакатами “Я/ми за чесні новини”.
Телевізійники чекали, що Іван Ейсмонт вийде до них на вулицю о 9 ранку, але їм повідомили, що о 10:30 він чекає всіх бажаючих в одному з приміщень Белтелерадіокомпанії.
Протесувальники відзначають, що їм запропонували звільнитися, якщо щось не подобається. На це присутні заявили, що звільнятися ніхто не збирається. Телевізійники планують щодня збиратися біля будівлі Белтелерадіокомпанії на страйк.
Також на страйк вийшли і співробітники телеканалів ОНТ і СТВ.
- Раніше повідомлялося, що президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув на Мінський завод колісних тягачів (МЗКТ), де сьогодні проходить страйк, і звернувся до робітників.