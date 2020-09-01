Про це повідомляє TUT.by.
Зокрема, студенти Мінського державного лінгвістичного університету (МЛУ) почали збирати підписи під петицією про чесні вибори.
Студенти запропонували підписати текст петиції міністру закордонних справ Володимиру Макею, але відмовився.
TUT.by повідомляє, що студентів почали затримувати недалеко від площі Перемоги і моста через Свислочь.
За даними видання “Наша нива”, на даний момент затримали як мінімум 17 студентів.
- У Білорусі тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, котрий займає цю посаду з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1 % виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12 %.
- Президентські вибори відбулися 9 серпня, тоді ж почалися масові протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано було близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.
- 30 серпня у Мінську учасники акції протесту проти діючої влади прийшли до Палацу Незалежності, який є резиденцією президента Олександра Лукашенка. Дорогу до резиденції перекрили силовики.