У Мінську 1 вересня студенти вийшли на протести біля своїх університетів на вулиці міста з вимогою звільнити політв'язнів і провести чесні вибори, їх почали затримувати правоохоронці.

Про це повідомляє TUT.by.

Зокрема, студенти Мінського державного лінгвістичного університету (МЛУ) почали збирати підписи під петицією про чесні вибори.

Студенти запропонували підписати текст петиції міністру закордонних справ Володимиру Макею, але відмовився.

TUT.by повідомляє, що студентів почали затримувати недалеко від площі Перемоги і моста через Свислочь.

За даними видання “Наша нива”, на даний момент затримали як мінімум 17 студентів.