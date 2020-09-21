Про це повідомляє “Радыё Свабода”.
Адвокат Колесникової Людмила Козак заявила, що захист планує оскаржити рішення в суді, якщо воно з’явиться.
“Причини суддя не пояснив. Якщо ми отримаємо рішення, ми будемо продовжувати його оскаржити у Верховному суді”, – повідомила вона.
Сама Колесникова брала участь у засіданні по відеозв’язку.
“Вона мала прекрасний вид, була веселою, вітала всіх. І всі в залі відповідали їй бурхливими оплесками, що не сподобалося судді”, – повідомила адвокат.
- Нагадаємо, 7 вересня Колесникову в центрі Мінська викрали невідомі. Згодом у Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова виїхали в Україну.
- Родненков та Кравцов тієї ночі дійсно виїхали за кордон, тепер вони перебувають на території України. #Букви з’ясували, що Колесникова в пункти пропуску України не прибувала.
- ЗМІ повідомляли про затримання Колесникової на кордоні з Україною. Потім стало відомо, що Колесникова розірвала свій паспорт і відмовилася залишати країну. Довгий час не було відомо, де саме знаходиться політикиня.
- 9 вересня стало відомо, що Колесникова в СІЗО, їй пред’явили підозру у справі про захоплення влади.
- 16 вересня Слідчий комітет Білорусі висунув звинувачення члену президії Координаційної ради Марії Колесниковій.