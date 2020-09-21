Сьогодні Мінський міський суд відхилив апеляції захисту білоруських опозиціонерів Марії Колесникової та Іллі Салея.

Про це повідомляє “Радыё Свабода”.

Адвокат Колесникової Людмила Козак заявила, що захист планує оскаржити рішення в суді, якщо воно з’явиться.

“Причини суддя не пояснив. Якщо ми отримаємо рішення, ми будемо продовжувати його оскаржити у Верховному суді”, – повідомила вона.

Сама Колесникова брала участь у засіданні по відеозв’язку.

“Вона мала прекрасний вид, була веселою, вітала всіх. І всі в залі відповідали їй бурхливими оплесками, що не сподобалося судді”, – повідомила адвокат.