Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Захід”.
Акція стартувала на площі Перемоги.
Спочатку сотні жінок, одягнених переважно в біле і червоне, зібралися по обидва боки проспекту Незалежності на площі Перемоги. З усіх боків також до площі підходили колони жінок. Вони тримали квіти й плакати з різними гаслами.
Своєю чергою, силовики заздалегідь підігнали туди автозаки. На місці проведення акції був присутній ОМОН.
По гучномовцю учасниць акції попереджали про те, що захід не санкціоновано. Протестувальники у відповідь скандували: “Не пробачимо!”.
Згодом колона почала рухатися в бік цирку і Жовтневої площі. У відповідь ОМОН перекрив прохід у бік цирку по обидва боки проспекту. На проїжджій частині, зокрема, були виставлені мікроавтобуси.
Бійці ОМОНу й машини силовиків витіснили жінок з проїжджої частини. В цей час була затримана знімальна група білоруського бюро “Радіо Свобода”.
Але це все одно не зупинило учасниць маршу. Вони продовжили свій шлях, скандуючи: “Саша, ти звільнений!” (мається на увазі Олександр Лукашенко), “Не забудемо, не пробачимо!”, “Ганьба!”, “Трибунал!”
Біля станції метро “Академія наук” прохід знову заблокували ОМОНівці. Попри це, жінки вирішили не закінчувати акцію: вони розвернулися і пішли назад – до площі Перемоги.
ОМОН не одноразово намагався перекрити шлях протестувальникам, розділити колону, але марш це не зупинило.
Як інформує “Інтерфакс-Захід”, силовики здійснювали точкові затримання учасників маршу солідарності. Зокрема, було затримано молодого чоловіка, який “відбився” від основної колони.
Також є інформація про затримання двох осіб, яких силовики буквально “виволокли” з рейсового автобуса за руки та ноги.
Згідно з оцінками журналістів видання TUT.BY, у марші взяли участь понад 10 тисяч осіб. Наразі акція завершується.
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