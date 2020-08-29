У суботу, 29 серпня, в Мінську (Білорусь) тисячі жінок вийшли на вулиці міста на марш солідарності.

Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Захід”.

Акція стартувала на площі Перемоги.

Спочатку сотні жінок, одягнених переважно в біле і червоне, зібралися по обидва боки проспекту Незалежності на площі Перемоги. З усіх боків також до площі підходили колони жінок. Вони тримали квіти й плакати з різними гаслами.

Своєю чергою, силовики заздалегідь підігнали туди автозаки. На місці проведення акції був присутній ОМОН.

По гучномовцю учасниць акції попереджали про те, що захід не санкціоновано. Протестувальники у відповідь скандували: “Не пробачимо!”.

Згодом колона почала рухатися в бік цирку і Жовтневої площі. У відповідь ОМОН перекрив прохід у бік цирку по обидва боки проспекту. На проїжджій частині, зокрема, були виставлені мікроавтобуси.

Бійці ОМОНу й машини силовиків витіснили жінок з проїжджої частини. В цей час була затримана знімальна група білоруського бюро “Радіо Свобода”.

Але це все одно не зупинило учасниць маршу. Вони продовжили свій шлях, скандуючи: “Саша, ти звільнений!” (мається на увазі Олександр Лукашенко), “Не забудемо, не пробачимо!”, “Ганьба!”, “Трибунал!”

Біля станції метро “Академія наук” прохід знову заблокували ОМОНівці. Попри це, жінки вирішили не закінчувати акцію: вони розвернулися і пішли назад – до площі Перемоги.

ОМОН не одноразово намагався перекрити шлях протестувальникам, розділити колону, але марш це не зупинило.

Як інформує “Інтерфакс-Захід”, силовики здійснювали точкові затримання учасників маршу солідарності. Зокрема, було затримано молодого чоловіка, який “відбився” від основної колони.

Також є інформація про затримання двох осіб, яких силовики буквально “виволокли” з рейсового автобуса за руки та ноги.

Згідно з оцінками журналістів видання TUT.BY, у марші взяли участь понад 10 тисяч осіб. Наразі акція завершується.