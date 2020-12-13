Про це повідомляє білоруське агентство “БЕЛТА” з посиланням на ГУВС Мінміськвиконкому.

“13 грудня з 12.00 у різних районах столиці збиралися групи громадян (загальна кількість не перевищила 800 осіб), які позначали себе незареєстрованою символікою. Учасників несанкціонованих заходів неодноразово попереджали про неприпустимість протиправних дій. Ті, хто не реагував на прохання, і найбільш активні громадяни були затримані”, – йдеться в повідомленні.

На території Мінська затримано понад 300 громадян – за ст.23.34 КоАП за “порушення порядку організації або проведення масових заходів”, а також за ст.23.4 КоАП за “непокору законній вимозі працівників органів внутрішніх справ”.

У ГУВС Мінміськвиконкому нагадали, що санкція статей за участь в несанкціонованих масових заходах і непокору законним вимогам співробітників міліції передбачає покарання у вигляді штрафу або до 15 діб адміністративного арешту за кожне правопорушення (в сукупності до 30 діб арешту).