Про це повідомляє білоруське агентство “БЕЛТА” з посиланням на ГУВС Мінміськвиконкому.

“13 грудня з 12.00 у різних районах столиці збиралися групи громадян (загальна кількість не перевищила 800 осіб), які позначали себе незареєстрованою символікою. Учасників несанкціонованих заходів неодноразово попереджали про неприпустимість протиправних дій. Ті, хто не реагував на прохання, і найбільш активні громадяни були затримані”, – йдеться в повідомленні.

На території Мінська затримано понад 300 громадян – за ст.23.34 КоАП за “порушення порядку організації або проведення масових заходів”, а також за ст.23.4 КоАП за “непокору законній вимозі працівників органів внутрішніх справ”.

#Belarus Happening right now in #Minsk. Military vehicles, paddy wagons, cars with barbed wire arrived. People with red and green flags were brought to greet them. Of course they knew the route of the vehicles. Today is another march being planned. People are as defiant as ever pic.twitter.com/sL0mqq5CLU

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) December 13, 2020