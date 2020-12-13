У Мінську в ході акцій протесту в неділю затримано більше 300 осіб.

Про це повідомляє білоруське агентство “БЕЛТА” з посиланням на ГУВС Мінміськвиконкому.

“13 грудня з 12.00 у різних районах столиці збиралися групи громадян (загальна кількість не перевищила 800 осіб), які позначали себе незареєстрованою символікою. Учасників несанкціонованих заходів неодноразово попереджали про неприпустимість протиправних дій. Ті, хто не реагував на прохання, і найбільш активні громадяни були затримані”, – йдеться в повідомленні.

#Minsk La strategia di fare piccole marce diffuse per ogni distretto permette di rendere più capillare la manifestazione.

Inoltre sono un bersaglio più difficile da identificare per gli OMON, che li devono rincorrere per tutta la città.#Belarus ⚪️🔴⚪️✌🏻pic.twitter.com/oHW4fA2NkH — Elisa Guarducci (@e_guarducci) December 13, 2020

На території Мінська затримано понад 300 громадян – за ст.23.34 КоАП за “порушення порядку організації або проведення масових заходів”, а також за ст.23.4 КоАП за “непокору законній вимозі працівників органів внутрішніх справ”.

#Belarus Happening right now in #Minsk. Military vehicles, paddy wagons, cars with barbed wire arrived. People with red and green flags were brought to greet them. Of course they knew the route of the vehicles. Today is another march being planned. People are as defiant as ever pic.twitter.com/sL0mqq5CLU — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) December 13, 2020

У ГУВС Мінміськвиконкому нагадали, що санкція статей за участь в несанкціонованих масових заходах і непокору законним вимогам співробітників міліції передбачає покарання у вигляді штрафу або до 15 діб адміністративного арешту за кожне правопорушення (в сукупності до 30 діб арешту).