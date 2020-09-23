У Мінську в Палаці незалежності пройшла офіційна церемонія інавгурації Олександра Лукашенка. Це шоста за рахунком.

Про це повідомляє білоруське видання Tut.by.

Зазначається, що дата і час проведення заходу до останнього моменту трималася в таємниці.

Поклавши праву руку на Конституцію, Олександр Лукашенко виголосив присягу на білоруській мові. Потім він підписав акт про прийняття присяги, після чого голова центральної комісії Білорусі з виборів і проведення республіканських референдумів Лідія Єрмошина вручила Олександру Лукашенку посвідчення президента Республіки Білорусь.

Лукашенко заявив, що вступає на посаду президента з почуттям гордості за білорусів.

“У цей урочистий день президент дає клятву на вірність Батьківщині і народу з особливим почуттям. У нього дуже багато гордості за білорусів, які з честю пройшли випробування на міцність, перш за все, своїх переконань. День вступу на посаду президента – це день нашої з вами перемоги, переконливої ​​і доленосною. ми не просто вибирали президента країни – ми захищали наші цінності, наше мирне життя, суверенітет і незалежність. і в цьому плані ми маємо ще чимало зробити”.

З ранку 23 вересня біля Палацу незалежності жителі Мінська помітили багато військової техніки. У столиці були перекриті центральні вулиці і проспекти. За ним до палацу пройшов кортеж Лукашенка.

Президентські вибори відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12%. Він обіймає цю посаду з 1994 року.