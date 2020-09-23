Про це повідомляє білоруське видання Tut.by.
Зазначається, що дата і час проведення заходу до останнього моменту трималася в таємниці.
Поклавши праву руку на Конституцію, Олександр Лукашенко виголосив присягу на білоруській мові. Потім він підписав акт про прийняття присяги, після чого голова центральної комісії Білорусі з виборів і проведення республіканських референдумів Лідія Єрмошина вручила Олександру Лукашенку посвідчення президента Республіки Білорусь.
Лукашенко заявив, що вступає на посаду президента з почуттям гордості за білорусів.
“У цей урочистий день президент дає клятву на вірність Батьківщині і народу з особливим почуттям. У нього дуже багато гордості за білорусів, які з честю пройшли випробування на міцність, перш за все, своїх переконань. День вступу на посаду президента – це день нашої з вами перемоги, переконливої і доленосною. ми не просто вибирали президента країни – ми захищали наші цінності, наше мирне життя, суверенітет і незалежність. і в цьому плані ми маємо ще чимало зробити”.
З ранку 23 вересня біля Палацу незалежності жителі Мінська помітили багато військової техніки. У столиці були перекриті центральні вулиці і проспекти. За ним до палацу пройшов кортеж Лукашенка.
Президентські вибори відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12%. Він обіймає цю посаду з 1994 року.
- Результати виборів визнали Китай та Росія.
- 10 серпня міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника (Україна, Польща та Литва) виступили зі спільною заявою з приводу протестів в Білорусі. Міністри висловили стурбованість ескалацією ситуації в Білорусі та закликали владу утриматися від застосування сили та звільнити всіх затриманих минулої ночі.
- Того ж дня МЗС Чехії заявило, що вибори “не можна назвати вільними і демократичними”.
- 11 серпня Європейський Союз офіційно заявив, що “вибори не були ні вільними, ні справедливими”. ЄС засудив насильство до протестувальників та попередив владу Білорусі про можливі санкції. Україна підтримала цю позицію. 15 вересня голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель офіційно оголосив, що блок вважає, що вибори були сфальшовані. Він заявив: “Ми не визнаємо Лукашенка законним президентом Білорусі”.