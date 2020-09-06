Про це повідомляють видання TUT.BY і білоруський підрозділ “Радіо Свобода”.
Вдень учасниці акції зібралися біля Комаровського ринку, після чого колоною попрямували до проспекту Незалежності.
Серед протестувальників ходили силовики в цивільному, з раціями, але зауважень нікому не робили.
Деякі учасниці маршу тримали в руках плакати, квіти, біло-червоно-білі прапори. Кілька людей прийшли з прапорами інших країн (в тому числі можна було помітити прапор України).
Деякі жінки вийшли на протест у жартівливих балаклавах: у відповідь на те, що співробітники міліції, в тому числі ОМОН, ховають свої обличчя.
Учасниці маршу також взяли з собою іграшки панд на знак солідарності з IT-компанією PandaDoc: щодо її чотирьох співробітників відкрито кримінальну справу. Топ-менеджери PandaDoc підтримували вчителів і силовиків, які не захотіли порушувати закон під час президентських виборів і звільнилися.
Автомобілі, що проїжджали повз, сигналили протестувальникам на знак підтримки.
Під час висвітлення акції були затримані журналісти телеканалу “Белсат” (вони вели прямий ефір з маршу). Учасниці акції намагалися перешкодити людям у балаклавах забрати журналістів, однак їм не вдалося цього зробити.
Через кілька годин учасники протесту зібралися на площі Незалежності. Там же знаходилися силовики в формі без розпізнавальних знаків, повідомляє агентство “Інтерфакс-Захід”. Присутніх просили розійтися, однак, люди не йшли, продовжуючи скандувати гасла, а також влаштували великі хороводи.
Через деякий час учасники маршу розійшлися. В цілому акція тривала кілька годин.
Згідно з оцінками журналістів видання TUT.BY, в ній взяли участь не менше 10 тисяч осіб.
Варто відзначити, що це не перша подібна акція. Так, 29 серпня в Мінську тисячі жінок вийшли на вулиці міста на марш солідарності. ОМОН неодноразово намагався перекрити шлях протестувальникам, розділити колону, але марш це не зупинило.
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