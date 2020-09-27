Про це повідомляє білоруський портал TUT.BY.

Проблеми такі ж, як і в останні півтора місяці – сайти або не завантажуються зовсім, або з великою затримкою. Месенджери можуть не оновлюватися, мультимедійні дані не завантажуються.

Оператор А1 офіційно повідомляє про “зниження пропускної здатності”: “Шановні абоненти! Відповідно до розпорядження уповноважених державних органів 27 вересня на території Мінська знижена пропускна здатність мобільного інтернету. Виконання цієї вимоги веде до істотного погіршення якості сервісу передачі даних або тимчасової недоступності послуги. Про відновленні коректного доступу буде повідомлено, як тільки це стане можливим. Сподіваємося на швидке відновлення обслуговування”.

У МТС заявили наступне: “Сьогодні в Мінську в рамках заходів, що проводяться уповноваженими державними органами щодо забезпечення національної безпеки, був обмежений доступ до мережі інтернет, що призвело до зниження якості роботи сервісів у абонентів. Перепрошуємо щодо ситуації, що склалася”.

Оператор life 🙂 заявив: “На жаль, 27 вересня у наших абонентів в Мінську був обмежений доступ до мобільного інтернету. Причиною цього стали заходи, прийняті уповноваженими державними органами. Ми перепрошуємо щодо того, що сталося. Про відновлення коректного доступу до сервісу повідомимо додатково”.

З провідним інтернетом проблем не спостерігається. Працює без перебоїв зв’язок стандарту 2G.