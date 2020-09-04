Суд у Мінську виніс вирок шести журналістам недержавних ЗМІ, яких було затримано за висвітлення протесту студентів 1 вересня. Їм присудили по три дні ув'язнення за участь у несанкціонованому масовому заході.

Про це повідомляє видання TUT.by, журналісти якого також були затримані.

Як повідомлялося раніше з 1 вересня у Центрі ізоляції правопорушників на вулиці Окрестіна у Мінську перебували затримані журналісти недержавних білоруських видань БелаПАН, TUT.by та “КП в Білорусі”. Їх було затримано під час висвітлення несанкціонованої акції, яку 1 вересня влаштували студенти. Всі журналісти мали відповідні позначки та жилети з написами “Преса”.

Впродовж 1,2 та 3 вересня колеги затриманих журналістів не могли домогтися від представників з приводу причин затримання журналістів. Крім того, довгий час не було відомо навіть те, де відбуватимуться судові засідання проти журналістів. Тож працівники ЗМІ влаштували акцію протесту на вулицях Мінська. Під час акції було затримано фотокореспондента, який нібито штовхнув правоохоронця.

У п’ятницю, 4 вересня, Жовтневий районний суд Мінська розглядав адміністративні справи щодо шести журналістів. За рішенням суду, всі затримані (Олексій Суднікова, Надія Калініна (TUT.by), Марія Елешевіч, Нікіта Нєдовєрков, Святослав Зорков (КП) та Андрій Шавлюго (БелПАН) визнані винними в участі в незаконній акції. Їм присудили по 3 доби арешту. Враховуючи перебування під вартою з 1 вересня, всі вони будуть відпущені в п’ятницю.

Журналісти зауважують. що у протоколи затримання журналістів вносилися суттєві зміни. В суді виступали підозрілі звідки — з закритими масками та балаклавами обличчями, зміненими нібито задля безпеки іменами. Свідки плуталися в свідченнях. Зокрема, могли заявляти, що бачили, як журналісти скеровували протестувальників у той чи інший бік, але де саме це було помічено — сказати не могли.

Зауважимо, журналістів не вперше затримували під час протестів в містах Білорусі. Зокрема, 27 серпня правоохоронці затримали майже 20 представників ЗМІ під час акції протесту на площі Свободи у Мінську. У більшості випадків журналістів затримують задля додаткової перевірки документів, після чого відпускають.

Одночасно роботі журналістів перешкоджають блокуючи сайти їхніх видань. Зокрема, 29 серпня за наказом міністерства інформації Білорусі провайдери заблокували доступ до сайтів видань “Наша Ніва” та “Навіны”.

Також білоруська міжвідомча комісія з безпеки в інформаційній сфері масово позбавляє акредитації МЗС співробітників іноземних ЗМІ. Акредитації було позбавлено журналістів видань Reuters, Associated Press, AFP та інших.

Що відбувається в Білорусі?

У Білорусі тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Він обіймає цю посаду з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12%.

Президентські вибори відбулися 9 серпня. Того ж дня спалахнули протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано було близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.

На другий день протестів ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. 10 серпня стало відомо про першого загиблого учасника акції.

Під час акцій протесту загинули щонайменше 3 особи. 15 серпня в Мінську відбулося прощання з Олександром Тарайковським, який загинув під час протестів 10 серпня на вулиці Притицького. Попрощатися із загиблим вийшли тисячі людей.

18 серпня стало відомо про смерть ще одного протестувальника. 19-річний Артем Паруков загинув, за версією правоохоронців, в результаті наїзду автомобіля на Партизанському проспекті в Мінську. Близькі загиблого не вірять у цю версію.

19 серпня у військовому госпіталі Мінська (Білорусь) помер 43-річний житель міста Брест Геннадій Шутов. У нього стріляли силовики під час протестів.

Крім того, експерти Організації Об’єднаних Націй задокументували понад 400 звернень громадян, які зазнали тортур і катувань з боку правоохоронців після затримання на акціях протесту.