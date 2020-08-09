У Мінську закрили кілька станцій метро: від "Молодіжної" до "Купалавскої".

Про це повідомляє білоруська агенція “Радіо Свобода”.

Станції метро закрили недалеко від проспекту Переможців, де відбуваються сутички з правоохоронцями і затримання учасників протесту.

В самій підземці почали оголошувати, що для обслуговування пасажирів закриті станції: “Жовтнева”, “Купаловська”, “Площа Леніна”, “Немиті”, “Фрунзе”, “Молодіжна”, нібито “з метою забезпечення безпеки пасажирів”.

У центрі Мінська біля стели, де зібралися мітингувальники, видно спалахи світлошумових гранат, чутні крики людей.

