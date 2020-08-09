Про це повідомляє білоруська агенція “Радіо Свобода”.
Станції метро закрили недалеко від проспекту Переможців, де відбуваються сутички з правоохоронцями і затримання учасників протесту.
В самій підземці почали оголошувати, що для обслуговування пасажирів закриті станції: “Жовтнева”, “Купаловська”, “Площа Леніна”, “Немиті”, “Фрунзе”, “Молодіжна”, нібито “з метою забезпечення безпеки пасажирів”.
У центрі Мінська біля стели, де зібралися мітингувальники, видно спалахи світлошумових гранат, чутні крики людей.
- У Білорусі в день виборів президента проходять масові протести. Правоохоронці затримують протестувальників, деякі медіа блокують на території країни.
- Центральна виборча комісія (ЦВК) Білорусі оновила дані щодо результататів президентських виборів. Лідирує Олександр Лукашенко.