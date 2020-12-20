Про це повідомляє білоруський портал TUT.BY.
Сьогодні в Мінську проходить акція “Марш народного трибуналу”. З самого ранку силовики стягнули в центр міста і під резиденцію Олександра Лукашенка спецтехніку.
Правозахисний центр “Вясна” повідомляє імена 62 затриманих.
Волонтери, які ведуть Telegram-канал “Списки Затриманих”, опублікували 73 прізвища. Ознайомитися зі списком можна на сайті spiski.live.
- Сьогодні, 20 грудня, на свободу випустили володарку титулу “Міс Білорусь-2008” Ольгу Хіжинкову, яку більш місяць тому затримали за участь в опозиційній акції.