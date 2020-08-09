У Мінську (Білорусь) силовики без пояснення причин затримали трьох осіб зі знімальної групи російського телеканалу "Дождь".

Про це повідомили на сайті телеканалу.

Затримання відбулося після того, як журналісти “Дощу” записали розмову з соратницею кандидатки в президенти Світлани Тихановської.

Силовики затримали кореспондентів телеканалу Володимира Роменського і Василя Полонського, а також оператора Миколу Антипова. Поки ніхто з них не виходить на зв’язок.

У Тwitter розмістили відео моменту затримання журналістів. На відео люди в масках і цивільному одязі кладуть знімальну групу на землю і затримують.

В Минске задержали журналистов телеканала «Дождь». Корреспондентов Владимира Роменского, Василия Полонского и оператора Николая Антипова положили на асфальт и увезли в неизвестном направлении: pic.twitter.com/hoFHaJcbTW — URA.RU (@ura_ru) August 9, 2020

Соратниця Тихановської Марія Колесникова підтвердила, що журналістів затримали саме після того, як вони поговорили з нею на вулиці.

Як відомо, сьогодні в Білорусі проходять вибори президента. Напередодні виборів почалися переслідування опонентів нинішнього лідера країни Олександра Лукашенка, а також затримання журналістів і учасників різних акцій протесту.