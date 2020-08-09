Про це повідомили на сайті телеканалу.

Затримання відбулося після того, як журналісти “Дощу” записали розмову з соратницею кандидатки в президенти Світлани Тихановської.

Силовики затримали кореспондентів телеканалу Володимира Роменського і Василя Полонського, а також оператора Миколу Антипова. Поки ніхто з них не виходить на зв’язок.

У Тwitter розмістили відео моменту затримання журналістів. На відео люди в масках і цивільному одязі кладуть знімальну групу на землю і затримують.

Соратниця Тихановської Марія Колесникова підтвердила, що журналістів затримали саме після того, як вони поговорили з нею на вулиці.

Як відомо, сьогодні в Білорусі проходять вибори президента. Напередодні виборів почалися переслідування опонентів нинішнього лідера країни Олександра Лукашенка, а також затримання журналістів і учасників різних акцій протесту.

  • 14 травня чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко подав у центральну виборчу комісію документи для участі в президентських виборах. Він балотується вшосте.
  • Білоруський блогер Сергій Тіхановський, який планував вступити до президентських перегонів, був затриманий. Він не міг надати документи для ЦВК особисто і йому було відмовлено в реєстрації. Тоді дружина блогера Світлана Тихановська подала свою кандидатуру.
  • Увечері 14 липня в різних містах Білорусі люди вийшли на вулиці своїх міст, щоб висловити протест проти відмови в реєстрації кандидатами на посаду президента альтернативних висуванців Віктора Бабарика та Валерія Цепкала.
  • 4 серпня в Білорусі стартувало дострокове голосування на президентських виборах, яке тривало до 8 серпня включно. Достроково могли проголосувати виборці, які не зможуть цього зробити в день проведення виборів — у неділю, 9 серпня.