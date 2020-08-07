Про це повідомляє телеканал “Настоящее время”.

Що сталося?

У п’ятницю, 7 серпня, в готелі “Мінськ” у білоруській столиці були затримані троє кореспондентів “Настоящее время”:

Ірина Ромалійська, громадянка України, ведуча програми “Вечір” на телеканалі;

Іван Гребенюк, громадянин України, працює на “НВ” у Празі;

Юрій Баранюк, громадянин Росії, кореспондент “НВ” у Санкт-Петербурзі.

За даними каналу, журналістів мали доставити до Московського райвідділку Мінська. Телефони трьох затриманих, а також власного кореспондента “НВ” у Білорусі Романа Васюковича, недоступні.

Затримання, за попередньою інформацією, пов’язане зі статусом акредитації журналістів: телеканал вже кілька тижнів висвітлює вибори в Білорусі, однак журналісти не мали акредитації.

Т.в.о. президента медіакорпорації “Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа” Дейзі Сінделар заявила про відмову в акредитації, а білоруське видання TUT.by зазначило, що відповідні документи журналістів наразі перебувають на розгляді в МЗС Білорусі.

“Затримані журналісти “Настоящее время” професійно виконували свою роботу з висвітлення виборів президента Республіки Білорусь. Телеканал “Настоящее время” вчасно запросив акредитацію для своїх журналістів перед президентськими виборами, але вона їм не була надана. Відмова влади Білорусі своєчасно акредитувати наших журналістів — ще один приклад зневаги до прав вільної преси і праву громадян Білорусі на інформацію без цензури. Ми обурені затриманням наших журналістів і вимагаємо дотримання владою визнаного в усьому світі права журналістів на виконання своєї професійної діяльності”, — наголосила Дейзі Сінделар.

Реакція НСЖУ

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко відреагував на те, що сталося. Від імені спілки висловив стурбованість та закликав білоруську владу поважати права журналістів.

“Ірина Ромалійська та Іван Гребенюк, відомі українські журналісти, та їхній колега з Росії Юрій Баранюк висвітлюють перебіг виборчої кампанії в Білорусі для великої аудиторії телеканалу НВ. Виконання професійних обов’язків — це не злочин, а норма. НСЖУ закликає білоруську владу поважати права журналістів та ЗМІ. Очікуємо на оперативну інформацію про долю наших колег і сподіваємося, що їх свободу не обмежуватимуть”, — написав він.

Також Томіленко проінформував про подію міжнародних партнерів, зокрема Європейську федерацію журналістів.

Реакція МЗС України

У міністерстві закордонних справ України повідомили, що посольство України в Білорусі встановило контакт з представниками місцевих правоохоронних органів. Наразі консул очікує на офіційне підтвердження факту затримання журналістів та надання доступу до затриманих для надання первинної консульської допомоги. “Справа перебуває на контролі МЗС та Посольства України в Білорусі. Захист прав громадян України за кордоном залишається незмінним пріоритетом МЗС України”, — запевнили в МЗС. Довідка. “Настоящее время” — російськомовний телеканал з редакцією в Празі, створений медіакорпорацією “Радіо Свобода” за участю “Голосу Америки”. Телеканал фінансується за допомогою грантів Конгресу США через Агентство США з глобальних медіа.