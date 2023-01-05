У Мінську правоохоронці затримали священника через те, що він молився за українських військовослужбовців, зокрема їм не сподобались його "націоналістичні татуювання".

Про це інформує білоруське видання “Зеркало”.

За даними видання, на православного священника Діонісія Коростельова “донесли” через молебень за захисників України.

На відеозаписі з вибаченнями священник пояснив, що 1 січня отримав записку про молебень “за воїнів і захисників України” і відслужив його. Згодом один із відвідувачів храму висловив йому невдоволення.

За версією правоохоронців, Коростельов “проповідував ворожу агресивну риторику, намагаючись розпалювати ненависть”. Вони також заявили, що він притягувався до відповідальності за участь у протестах і має “націоналістичні татуювання”, зокрема це герб “Погоня”, який внесено до Державного списку історико-культурних цінностей Білорусі.

Крім того, силовики виразили своє невдоволення тим, що священник у вільний час грає у комп’ютерні ігри в мережі під дивним ніком та “поширює БЧБ-символіку (біло-червоно-білий прапор Білорусі) та відповідні ідеї”.

За даними видання, на священника “донесла” провладна активістка з Гродно Ольга Бондарєва, яка вже давно намагається “зачистити” культурний простір Білорусі, наприклад, скасувати новорічну виставу та вечірку на честь Гелловіну.

Варто зазначити, що восени 2021 року правоохоронці вже проводили обшук у Коростельова, проте на якій підставі – невідомо.

Нагадаємо, що раніше у Білорусі жінку засудили до року позбавлення волі в колонії за те, що вона назвала самопроголошеного президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка “козлом”.

За даними правозахисної організації, засуджена Людмила Самак – жителька Крупського району, вона хвора на туберкульоз, хронічний алкоголізм, а також має кілька судимостей. Жінку затримали 19 вересня 2021 року, коли вона їхала в інфекційну лікарню на лікування.

На вокзалі в Молодечно жінка сиділа на лавці та пила алкогольні напої, через це до неї підійшли співробітники поліції. Своєю чергою, жінка почала лаятися й кричати: “Лукашенко козел, він платить своїм міліціонерам, які нічого не роблять”. Це зафіксували пристрої відеозапису, які використали поліціянти.