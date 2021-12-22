Про це сьогодні, під час спільного брифінгу Мінцифри, Мінекономіки щодо проєкту єПідтримка, сказав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
“Цей проєкт буде запускатися в другій половині січня. Ми працюємо з банкам, їм потрібно зробити технічне доопрацювання, там є нюанси”, – сказав мінстр.
Він наголосив, що ліки можна купувати як онлайн, так і офлайн.
“Банки готуються випускати картки, щоб легше було людям старшого віку використовувати цю можливість. Ми зараз фіналізуємо технічну складову. На сьогодні до програми підключено шість банків. Це А-Банк, Альфа-банк, Приватбанк, Укргазбанк, Монобанк та Ощадбанк. І наразі 13 банків ще у процесі підключення”, – сказав очільник Мінцифри.
Він додав, що ліки можна буде стовідсотково фізично придбати в аптеках. Щодо купівлі онлайн, то, за словами Федорова, Мінцифри працює над тим, щоб не було зловживань.
- Нагадаємо, що протягом 19-20 грудня, від початку старту програми виплат за повний курс вакцинаії, українці вже витратили понад 134 мільйони гривень.
- Вакциновані українці, які за програмою єПідтримка отримали 1000 гривень, почали їх продавати за готівку.