Для українців COVID-сертифікати в "Дії" стануть доступні найближчими днями – після того, як Play Маркет і App Store оновлять застосунок.

Про це розповів сьогодні на брифінгу віцепрем’єр-міністр– міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він зазначив, що в п’ятницю, 20 серпня, о 10:00 Україну офіційно під’єднали до європейської системи сумісності сертифікатів.

Наразі українські COVID-сертифікати знаходяться на фінальній стадії бета-тестування.

Найближчим часом, коли PlayMarket та AppStore опублікують останню оновлену версію застосунку “Дія”, українці зможуть згенерувати сертифікати. За словами Федорова, йдеться максимум про “кілька днів” (а, можливо, й про “години”), оскільки оновлення вже надіслані в PlayMarket та AppStore. Додаткову інформацію про це обіцяють оприлюднити окремо.

“Сьогодні о 10:00 ми приєдналися до Європейського Союзу технічно, після того, як було опубліковано рішення (про визнання українських сертифікатів, – ред.). І тепер ми зможемо приймати на кордоні громадян європейських країн, перевіряти на кордоні дійсність європейських документів. Після того, як PlayMarket, AppStore оновлять версію “Дії” після приєднання, українці зможуть встановити “Дію”, згенерувати ковідний сертифікат і подорожувати до європейських країн”, – наголосив Федоров.

Він закликав українців відслідковувати інформацію на сайтах Міністерства охорони здоров’я та Міністерства закордонних справ.

“Дуже важливо при плануванні подорожі спиратися на інформацію МЗС, МОЗ. Тому що є певні технічні речі: наприклад, застосунок оновлюється, і це може зайняти кілька годин або кілька днів. Інформація оновлюється, нові версії з’являються. Тому потрібно ще кілька днів для того, щоб повноцінно всі українці отримали оновлену версію. Це залежить від Google, від Apple. Все що залежало від України, ми зробили. Тепер ще потрібно кілька днів”, – пояснив Федоров.

(На відео – з 12:10)

Як згенерувати COVID-сертифікат?

У Міністерстві цифрової трансформації також детально пояснили, як українці зможуть згенерувати COVID-сертифікат.

Для цього буде потрібно:

• Встановити застосунок “Дія”.

• В оновленій версії застосунку потрібно перейти в розділ “Послуги” (оскільки на відміну від паспортів та водійських посвідчень, COVID-сертифікат – це послуга).

• Вибрати “COVID-сертифікат”.

• Підписати Дія.Підписом заяву на передання даних з Електронної системи охорони здоров’я до “Дії” (потрібно надіслати запит до реєстру, щоб сформувати сертифікат, оскільки “це медична інформація і вона не буде відображена”, якщо не зробити запит на електронний підпис).

• Натиснути “Отримати сертифікат”.

• COVID-сертифікат з’явиться у смартфоні користувача.

“Ми все намагаємося робити зручно. Тому не потрібно за електронним підписом ходити до держорганів, ви можете згенерувати його в “Дії”. Усе дуже зручно, потрібно просто ваше обличчя і виконати кілька дій. Біометрія вашого обличчя перевіряється з біометрією в реєстрі, це займає кілька секунд, ви отримуєте підпис. І після цього отримуєте сертифікат. Тому все дуже зручно, займає до хвилини, і сертифікати будуть у вашому смартфоні”, – пояснив Федоров на брифінгу.