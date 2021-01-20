Про це, зокрема, повідомляють видання Axios та New York Post.
Від Нью-Йорка до Майамі міські будівлі були підсвічені в рамках “національного моменту єдності і пам’яті”.
Обраний президент США Джо Байден і обрана віцепрезидентка Камала Гарріс цього дня відвідали меморіальний комплекс Lincoln Memorial (Меморіал Лінкольна), розташований на Національній алеї в центрі Вашингтона.
Там були встановлені 400 ліхтарів в пам’ять про громадян США, які загинули через COVID-19. Ця цифра є символічною, оскільки, згідно з останніми даними, жертвами коронавірусу в США стали вже понад 400 тисяч людей.
“Щоб зцілюватися, ми повинні пам’ятати. Іноді згадувати важко, але саме так ми зціляємося. Це важливо робити як нація. Ось чому ми тут сьогодні”, – зазначив Байден, виступаючи на церемонії пам’яті біля Меморіалу Лінкольна, інформує видання The New York Times.
Під час церемонії задзвонили дзвони в Вашингтонському кафедральному соборі і були підсвічені будівлі в різних американських містах:
Біля Меморіалу Лінкольна запалилися 400 ліхтарів. Фото: AP Photo/Alex Brandon
Фото: Patrick T. FALLON/AFP
Хмарочос Empire State Building у Нью-Йорку. Фото: AP Photo/Frank Franklin II
Купол Капітолія штату Каліфорнія також був підсвічений. Фото: Gina Ferazzi/Los Angeles Times via Getty Images
Штаб-квартира Ford Motor Company в Дірборні, штат Мічиган. Фото: Aaron J. Thornton/Getty Images
Будівля суду округу Майамі-Дейд у Флориді. Фото: Alexander Tamargo/Getty Images
Мерія в Сан-Хосе (San Jose City Hall), Каліфорнія. Фото: Nhat V. Meyer/Bay Area News Group
Стадіон “Levi’s Stadium” у Санта-Кларі, Каліфорнія. Фото: Nhat V. Meyer/Bay Area News Group
Прожектори запалили уздовж Національної алеї у Вашингтоні. Фото: AP Photo/J. David Ake
Готель Guitar Hotel у Флориді. Фото: AP Photo/Wilfredo Lee
Підсвітка у вигляді свічки на будівлі Blue Cross Blue Shield Association у Чикаго. Фото: Tyler LaRiviere/Chicago Sun-Times via AP
Понад 300 світильників, кожен із яких символізував жителів округу Камбрія, котрі померли від COVID-19, біля моста Stone Bridge в Джонстауні, штат Пенсильванія. Фото: John Rucosky/Tribune-Democrat via AP
Меморіальний міст ветеранів Корейської війни в Нешвіллі, штат Теннессі. Фото: Jason Kempin/Getty Images
Промені світла в Урядовому центрі округу Кларк в Лас-Вегасі, штат Невада. Фото: AP Photo/John Locher
- Раніше повідомлялося, що кількість летальних випадків серед інфікованих коронавірусом COVID-19 у світі вже перевищила позначку в 2 млн людей.
- У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що другий рік пандемії коронавірусу може стати ще жорсткішим, ніж перший, попри початок масової вакцинації у багатьох країнах світу.