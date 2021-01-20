У вівторок, 19 січня, в ряді міст США підсвітили знакові будівлі в пам'ять про американців, які стали жертвами коронавірусу COVID-19.

Про це, зокрема, повідомляють видання Axios та New York Post.

Від Нью-Йорка до Майамі міські будівлі були підсвічені в рамках “національного моменту єдності і пам’яті”.

Обраний президент США Джо Байден і обрана віцепрезидентка Камала Гарріс цього дня відвідали меморіальний комплекс Lincoln Memorial (Меморіал Лінкольна), розташований на Національній алеї в центрі Вашингтона.

Там були встановлені 400 ліхтарів в пам’ять про громадян США, які загинули через COVID-19. Ця цифра є символічною, оскільки, згідно з останніми даними, жертвами коронавірусу в США стали вже понад 400 тисяч людей.

“Щоб зцілюватися, ми повинні пам’ятати. Іноді згадувати важко, але саме так ми зціляємося. Це важливо робити як нація. Ось чому ми тут сьогодні”, – зазначив Байден, виступаючи на церемонії пам’яті біля Меморіалу Лінкольна, інформує видання The New York Times.

Під час церемонії задзвонили дзвони в Вашингтонському кафедральному соборі і були підсвічені будівлі в різних американських містах:

Біля Меморіалу Лінкольна запалилися 400 ліхтарів. Фото: AP Photo/Alex Brandon

Фото: Patrick T. FALLON/AFP

Хмарочос Empire State Building у Нью-Йорку. Фото: AP Photo/Frank Franklin II

Купол Капітолія штату Каліфорнія також був підсвічений. Фото: Gina Ferazzi/Los Angeles Times via Getty Images

Штаб-квартира Ford Motor Company в Дірборні, штат Мічиган. Фото: Aaron J. Thornton/Getty Images

Будівля суду округу Майамі-Дейд у Флориді. Фото: Alexander Tamargo/Getty Images

Мерія в Сан-Хосе (San Jose City Hall), Каліфорнія. Фото: Nhat V. Meyer/Bay Area News Group

Стадіон “Levi’s Stadium” у Санта-Кларі, Каліфорнія. Фото: Nhat V. Meyer/Bay Area News Group

Прожектори запалили уздовж Національної алеї у Вашингтоні. Фото: AP Photo/J. David Ake

Готель Guitar Hotel у Флориді. Фото: AP Photo/Wilfredo Lee

Підсвітка у вигляді свічки на будівлі Blue Cross Blue Shield Association у Чикаго. Фото: Tyler LaRiviere/Chicago Sun-Times via AP

Понад 300 світильників, кожен із яких символізував жителів округу Камбрія, котрі померли від COVID-19, біля моста Stone Bridge в Джонстауні, штат Пенсильванія. Фото: John Rucosky/Tribune-Democrat via AP

Меморіальний міст ветеранів Корейської війни в Нешвіллі, штат Теннессі. Фото: Jason Kempin/Getty Images

Промені світла в Урядовому центрі округу Кларк в Лас-Вегасі, штат Невада. Фото: AP Photo/John Locher