На Запоріжжі, у місті Токмак російські окупаційні війська планують провести так званий "референдум".

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Проведення заходу планується на 4 квітня. Зокрема, окупаційна адміністрація вже провела оповіщення місцевого населення про “референдум”.

Також на тимчасово зайнятих окупантом територіях Запорізької області, в місті Енергодар, на території військової частини Національної гвардії України російські окупанти продовжують утримання місцевих жителів.

Їх підозрюють в організації проукраїнських акцій та підготовці диверсій проти загарбників. Співробітники федеральної служби безпеки російської федерації допитують їх із застосування методів психологічного та фізичного тиску.