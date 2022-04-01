Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Проведення заходу планується на 4 квітня. Зокрема, окупаційна адміністрація вже провела оповіщення місцевого населення про “референдум”.
Також на тимчасово зайнятих окупантом територіях Запорізької області, в місті Енергодар, на території військової частини Національної гвардії України російські окупанти продовжують утримання місцевих жителів.
Їх підозрюють в організації проукраїнських акцій та підготовці диверсій проти загарбників. Співробітники федеральної служби безпеки російської федерації допитують їх із застосування методів психологічного та фізичного тиску.
- Нагадаємо, що раніше окупанти обдзвонювали депутатів Херсонської обласної ради та питали, чи ті не хочуть співпрацювати з ними задля створення “ХНР”.