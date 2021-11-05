У мітингах антивакцинаторів в Україні є російський слід – посольство США

Про це під час спілкування з журналістами заявив речник посольства США в Україні Деніел Ленгенкемп, повідомляє “Укрінформ”.
Він звернув увагу на те, що ідентичний протест з ідентичними гаслами й плакатами відбувався також у Кишиневі.
За словами Ленгенкемпа, ця група противників вакцинації поширює антивакцинальні меседжі й в соціальних мережах в Україні, Молдові та країнах Балтії.
“За серйозними свідченнями, меседжі, які розповсюджує ця група, дуже збігаються з російськими наративами, включно із заявами про те, що українці та росіяни – це “один народ”. Протестувальники казали, що отримували грошову підтримку з приватних джерел у Росії. Ми твердо віримо у свободу слова і свободу зібрань, але водночас стосовно цієї групи ми переконані, що вони не керуються інтересами України й українського народу. Ми сподіваємось, що українці добре розберуться, що являє собою ця група”, – сказав він.
Ленгенкемп також наголосив, що згідно з науковими дослідженнями вакцинація – це найкращий спосіб захистити себе і свою родину від коронавірусу і якнайшвидше подолати пандемію в Україні, і запевнив, що США продовжать допомагати Україні у цій складній ситуації.
Нагадаємо, 3 листопада перед Верховною Радою та Офісом президента мітингували противники вакцинації та COVID-паспортів.
Вакцинація в Україні: статистичні дані
Станом на ранок 5 листопада, в Україні на коронавірус загалом захворіло 3 032 951 людей. Летальних випадків зареєстровано 70 842.
Надвисокий добовий приріст захворілих фіксують з середини жовтня — майже щодня понад 20 тисяч зафіксованих випадків. Показники вищі, ніж будь-коли торік.
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 11 086 047 людей, з них отримали одну дозу – 11 086 045 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 762 884 людини.
Наразі у червоній зоні епіднебезпеки знаходяться столиця та 15 областей.
- Опитування ЮНІСЕФ демонструють, що 42% тих, хто ще не щепився, готовий зробити це.
- Знайти найближчий до себе пункт вакцинації можна, скориставшись мапою або переліком на сайті МОЗ.
- Крім цього, на сайті МОЗ про вакцинацію можна знайти усю необхідну інформацію про вакцини, що використовуються, можливі протипоказання, побічні реакції тощо.