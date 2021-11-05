У мітингах антивакцинаторів в Україні є російський слід – посольство США

Мітинги проти вакцинації, які відбулися у Києві 3 листопада, не захищають інтересів українців, а їхні меседжі збігаються з російськими наративами.

Про це під час спілкування з журналістами заявив речник посольства США в Україні Деніел Ленгенкемп, повідомляє “Укрінформ”.

Він звернув увагу на те, що ідентичний протест з ідентичними гаслами й плакатами відбувався також у Кишиневі.

За словами Ленгенкемпа, ця група противників вакцинації поширює антивакцинальні меседжі й в соціальних мережах в Україні, Молдові та країнах Балтії.

“За серйозними свідченнями, меседжі, які розповсюджує ця група, дуже збігаються з російськими наративами, включно із заявами про те, що українці та росіяни – це “один народ”. Протестувальники казали, що отримували грошову підтримку з приватних джерел у Росії. Ми твердо віримо у свободу слова і свободу зібрань, але водночас стосовно цієї групи ми переконані, що вони не керуються інтересами України й українського народу. Ми сподіваємось, що українці добре розберуться, що являє собою ця група”, – сказав він.

Ленгенкемп також наголосив, що згідно з науковими дослідженнями вакцинація – це найкращий спосіб захистити себе і свою родину від коронавірусу і якнайшвидше подолати пандемію в Україні, і запевнив, що США продовжать допомагати Україні у цій складній ситуації.

Нагадаємо, 3 листопада перед Верховною Радою та Офісом президента мітингували противники вакцинації та COVID-паспортів.

Вакцинація в Україні: статистичні дані

Станом на ранок 5 листопада, в Україні на коронавірус загалом захворіло 3 032 951 людей. Летальних випадків зареєстровано 70 842.

Надвисокий добовий приріст захворілих фіксують з середини жовтня — майже щодня понад 20 тисяч зафіксованих випадків. Показники вищі, ніж будь-коли торік.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 11 086 047 людей, з них отримали одну дозу – 11 086 045 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 762 884 людини.

Наразі у червоній зоні епіднебезпеки знаходяться столиця та 15 областей.