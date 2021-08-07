У міжнародних аеропортах "Львів" та "Київ" запрацювали пункти вакцинації проти коронавірусу.

Про це повідомляють Міністерство охорони здоров’я та пресслужба аеропорту “Львів”.

В аеропорту “Львів”, пасажири, які мають квиток на літак, можуть отримати щеплення препаратами Pfizer та CoronaVac у пункті вакцинації, що знаходиться на першому поверсі Терміналу “А” напроти зони стійок реєстрації. Пункт працює з 09:00 до 18:00.

Згодом отримати щеплення на території аеропорту можна буде цілодобово, здійснивши попередню реєстрацію.

Крім того, в аеропорті “Київ” (Жуляни) також відкрили пункт вакцинації проти COVID-19.

Українці, які вилітають чи прибувають через міжнародний аеропорт “Київ” (Жуляни) та не щеплені жодною дозою вакцини проти COVID-19, можуть вакцинуватись в терміналі А та відразу отримати довідку 063-о. У пункті щепитимуть вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. Графік роботи пункту на найближчий час: 17:00-22:00. Вакцинація здійснюватиметься в порядку живої черги.

Декларація з сімейним лікарем для щеплення не обов’язкова. Потрібно мати із собою паспорт та індивідуальний податковий номер. Проходити обстеження, міряти тиск, здавати аналізи, зокрема ПЛР-тест чи тест на антитіла до SARS-CoV-2 не потрібно.