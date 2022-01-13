Про голова МЕА Фатіх Біроль повідомив американському діловому виданню Bloomberg.

“Європа бореться з енергетичною кризою, котра призвела до того, що ціни на газ та електроенергію побили декілька рекордів. Запаси газу на континенті вже є найнижчими за більше ніж десятиліття, а два найхолодніших місяці у році лише почалися”, – зазначив Фатіх Біроль.

За оцінками глави МЕА РФ може збільшити постачання газу до Європи щонайменше на третину проти нинішнього рівня, водночас спотовий продаж російського газу обмежений, попри надвисокі ціни у регіоні.

Відповідно до даних агентства, постачання російського газу до Європи зменшилось на 25% у четвертому кварталі 2021 року проти 2020 року і на 22% проти допандемічного рівня.

“Росія обмежує постачання газу до Європи, тоді як інші постачальники, такі як Норвегія, Алжир та Азербайджан, нарощують їх. Газосховища в ЄС заповнені лише на 51%. Тоді, як зазвичай, показник досягає 70%”, – зауважив Фатіх Біроль.

Своєю чергою, високі ціни призвели до того, що важка промисловість від металургійних заводів до виробників добрив скоротила виробництво або повністю зупинилася.

Глава МЕА зауважив, що агентство рекомендувало країнам Європи встановити мінімальний рівень запасів для постачання газу в майбутньому.

“Європа загалом не приділяла достатньої уваги критичній важливості зберігання газу для безпеки постачання газу”, – резюмував Біроль.

Довідка. МЕА – міжнародна організація, що функціонує в рамках Організації економічного співробітництва та розвитку та фінансується нею. Діяльність МЕА подібна до колективної наукової організації у сфері енергетики для її членів. Зокрема, агентством проводяться статистичні та інші дослідження міжнародних енергетичних і суміжних ринків, аналізується національна енергетична політика, надаються рекомендації та огляди міжнародних енергетичних ринків, включаючи екологічні аспекти.

Природний газ становить чверть у загальному енергетичному балансі країн Європи, у виробництві тепла – майже 40%, електрики – 20%. Євросоюз за рік споживає в середньому 350 — 400 млрд кубів газу, з цього обсягу 95% припадає на природний газ. Третину усього газу Європа закуповує в Росії.