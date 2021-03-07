Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у Twitter.

“І знову зухвалий акт вандалізму на могилі Степана Бандери у Мюнхені. Огидні покидьки облили її невідомою речовиною. Закликаєм поліцію знайти і покарати винних! Який сором, що демонізацією С.Бандери займається не лише московська пропаганда, а й поважні німецькі історики”, – заявив Мельник.

Це далеко не перший випадок паплюження могили Бандери в Мюнхені. Зокрема, у 2014 році її підірвали, потім неодноразово обливали фарбою чи чимось ще. У 2018 році над могилою поглумився російський пропагандист британського походження Грем Філліпс.