Про це інформує пресслужба МКІП.
Наголошено, що МКІП може надавати митцям, творцям, художникам, артистам, музикантам й журналістам листи сприяння щодо перетину кордону, якщо вони належать до сфери культури й інформації й мають за мету виїзду захист і популяризацію інтересів держави України на міжнародній арені, з обов’язковим поверненням у країну.
Як повідомляється, сприяння МКІП у перетині державного кордону можливе лише за наявності відповідних документів, зокрема військово-облікових.
Зазначено, що з метою запобігання випадкам зі зловживанням, таких, наприклад, як з Андрієм Щегелем та режисером Тарасом Голубковим, МКІП разом з правоохоронними органами було змушене ініціювати посилення вимог для виїзду за кордон чоловіків призовного віку.
Крім того, додається, що єдиним додатковим документом до попереднього переліку стала вимога пред’явити військово-облікові. “Вони мають бути у кожного чоловіка призовного віку згідно з законом, а їх відсутність — є порушенням українського законодавства”, – пояснили у пресслужбі.
- Міністерство культури та інформаційної політики отримало велику кількість звернень від митців, професійних асоціацій, організацій та об’єднань з проханням залишити можливість виїзду за кордон свідомим артистам, аби вони могли продовжувати боротьбу на культурному фронті.
- Міністерство культури та інформаційної політики України зреагувало на інтерв’ю українського стендап-коміка Андрія Щегеля, у якому він розповів, що вже під час повномасштабної війни виїхав з України отримавши дозвіл від держави. Більш того, на думку Щегеля, чоловіки, які пішли захищати Україну, самі “зробили вибір гинути”. У відомстві пообіцяли, що ситуація з виїздом коміка буде під контролем правоохоронців.