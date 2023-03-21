Міністерство культури та інформаційної політики може сприяти у виїзді за кордон митців лише за наявності військово-облікових документів.

Про це інформує пресслужба МКІП.

Наголошено, що МКІП може надавати митцям, творцям, художникам, артистам, музикантам й журналістам листи сприяння щодо перетину кордону, якщо вони належать до сфери культури й інформації й мають за мету виїзду захист і популяризацію інтересів держави України на міжнародній арені, з обов’язковим поверненням у країну.

Як повідомляється, сприяння МКІП у перетині державного кордону можливе лише за наявності відповідних документів, зокрема військово-облікових.

Зазначено, що з метою запобігання випадкам зі зловживанням, таких, наприклад, як з Андрієм Щегелем та режисером Тарасом Голубковим, МКІП разом з правоохоронними органами було змушене ініціювати посилення вимог для виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Крім того, додається, що єдиним додатковим документом до попереднього переліку стала вимога пред’явити військово-облікові. “Вони мають бути у кожного чоловіка призовного віку згідно з законом, а їх відсутність — є порушенням українського законодавства”, – пояснили у пресслужбі.