Міністерство культури та інформаційної політики України зреагувало на інтерв'ю українського стендап-коміка Андрія Щегеля, у якому він розповів, що вже під час повномасштабної війни виїхав з України отримавши дозвіл від держави. Більш того, на думку Щегеля, чоловіки, які пішли захищати Україну, самі "зробили вибір гинути". У відомстві пообіцяли, що ситуація з виїздом коміка буде під контролем правоохоронців.

Про це йдеться у заяві пресслужби МКІП.

Перш за все у відомстві нагадали, що під час воєнних стану та загальної мобілізації, українські чоловіки призовного віку не мають права виїжджати за межі України.

Водночас МКІП має право надати дозвіл на тимчасовий перетин державного кордону особам, які належать до сфери культури та інформації. Тимчасовий виїзд їм дозволяється з метою захисту та популяризації інтересів України на міжнародній арені. Однією з умов дозволу на виїзд є обов’язкове повернення в Україну.

“МКІП сприяє виїздам різних митців, творців, художників, артистів, музикантів, журналістів тощо, які свідомі своєї справи та громадянської позиції, але через подібні випадки, як з Андрієм Щегелем, ситуація для тих, хто дійсно боронить Україну та веде боротьбу на культурному фронті ускладнюється”, – мовиться у заяві міністерства.

За даними МКІП, Щегель зміг виїхати за кордон перебуваючи у складі групи, якій і надали дозвіл на тимчасовий виїзд.

“Дії коміка є неприпустимими в умовах воєнного стану, в час, коли переважна більшість свідомих чоловіків залишаються країні та готові воювати за збереження нашої держави”, – наголосили у відомстві.

Аби запобігти таких ситуацій у майбутньому, МКІП разом з правоохоронними органами будуть ініціювати посилення відповідальності за порушення правил виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку.

На даний час МКІП підготовлено та подано на затвердження українському уряду більш жорсткий порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку.

“Конкретну ситуацію з порушенням наданого йому права виїзду з обов’язковим поверненням до України та ухиленням від мобілізації особи Андрія Щегеля буде взято під контроль правоохоронців”, – додали у МКІП.

“Насамкінець хочемо нагадати, що кожного дня ми робимо вибір — стояти на захисті своєї країни: на лінії вогню, на культурному чи інформаційному фронтах. Цей вибір коштує життя і цей вибір зберігає життя. Але він неодмінно призведе нас до перемоги!”, – резюмували у міністерстві.

ДОВІДКА: напередодні вийшло інтерв’ю українського стендап-коміка Андрія Щегеля журналісту Роману Скрипіну.

У ньому він заявив, що виїхав з України під час повномасштабної російсько-української війни заради власного “психологічного комфорту”. На його думку, чоловіки у лавах Збройних сил України самі ухвалили рішення “гинути”, залишаючись захищати державу.

Щегель зауважив, що втік з України до Туреччини “як щур”, а також не боїться військкомів та повісток, бо є “вільною людиною”.

На запитання, як йому вдалося виїхати під час воєнного стану, комік заявив, що мав дозвіл від держави.