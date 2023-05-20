Міжнародний кримінальний суд вважає оголошення Росією в розшук головного прокурора неприйнятним. Тому, в МКС заявили, що і надалі будуть виконувати свій законний мандат із забезпечення відповідальності за найтяжчі злочини, що викликають занепокоєння міжнародної спільноти загалом.

Джерело: заява президенства Асамблеї держав-учасниць суду.

У МКС заявили, що твердо підтримують свій персонал та посадових осіб, і, згідно з заявою, оприлюдненою президентством Асамблеї держав-учасниць суду, закликає всі держави-учасниці та зацікавлені сторони Римського статуту активізувати свої зусилля для захисту Суду та його персоналу, а також забезпечити його спроможність надалі виконувати свій незалежний мандат.

Раніше міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук головного прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана, який видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна.

Путіна та уповноважену президента РФ у справах дитини підозрюють у воєнних злочинах — незаконних депортації та переміщенні населення, зокрема дітей, з тимчасово окупованої території України щонайменше з 24 лютого 2022 року.

Росія не є членом МКС. Оскільки суд не проводить заочних судових процесів, будь-які російські посадовці, яким висунуто звинувачення, мають бути або передані Москвою, або заарештовані за межами Росії. Виданий Міжнародним кримінальним судом Путіну ордер на арешт є довічним. Він залишатиметься підозрюваним, доки не постане перед судом або поки його не буде виправдано.