Джерело: заява президенства Асамблеї держав-учасниць суду.
У МКС заявили, що твердо підтримують свій персонал та посадових осіб, і, згідно з заявою, оприлюдненою президентством Асамблеї держав-учасниць суду, закликає всі держави-учасниці та зацікавлені сторони Римського статуту активізувати свої зусилля для захисту Суду та його персоналу, а також забезпечити його спроможність надалі виконувати свій незалежний мандат.
Раніше міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук головного прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана, який видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна.
Путіна та уповноважену президента РФ у справах дитини підозрюють у воєнних злочинах — незаконних депортації та переміщенні населення, зокрема дітей, з тимчасово окупованої території України щонайменше з 24 лютого 2022 року.
Росія не є членом МКС. Оскільки суд не проводить заочних судових процесів, будь-які російські посадовці, яким висунуто звинувачення, мають бути або передані Москвою, або заарештовані за межами Росії. Виданий Міжнародним кримінальним судом Путіну ордер на арешт є довічним. Він залишатиметься підозрюваним, доки не постане перед судом або поки його не буде виправдано.
- Російський президент Володимир Путін затвердив так званий “порядок проживання в РФ” для українців на тимчасово окупованих територіях, що передбачає депортацію мешканців, котрі до 1 липня 2024 року відмовлятимуться приймати російське громадянство.
- 27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію Російської Федерації з подальшою “русифікацією”.
- 49 країн світу та Європейський Союз підписали спільну заяву, засуджуючи незаконну депортацію українських дітей до РФ.