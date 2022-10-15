Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18 годину 15 жовтня.
Військові зазначають, що залишається проблемним питання матеріального забезпечення військовослужбовців окупаційних військ, призваних за мобілізацією.
У такий спосіб, відзначили прибуття в місто Пологи Запорізької області підрозділу РФ, особовий склад якого частково одягнений у цивільний одяг.
Також, у збройних силах РФ продовжується робота з пошуку можливих варіантів поповнення підрозділів, що зазнали втрат в боях на території України.
В Генштабі зауважили, що командири всіх рівнів військово-морського флоту РФ розпочали агітаційну роботу з особовим складом строкової служби щодо перспектив переходу на контрактну службу. Військовослужбовцям пропонуються високі виплати, покращений соціальний пакет та гарантія служби поза лінією зіткнення.
- Колишній посол Великої Британії в Україні Саймон Сміт сказав, що масовані обстріли міст України останніми днями “відкрили ще одну жалюгідну сторінку в агресії Росії”. На його думку, росіяни досягли “безпрецедентного стану слабкості та безглуздя”.
- На думку глави кіберрозвідслужби Великої Британії Джеремі Флемінга, РФ практично вичерпала запаси боєприпасів для війни з Україною.
- Розпочалася двісті двадцять дев’ята доба протистояння України російському широкомасштабному вторгненню. Критична ситуація складається у створеного нашвидкуруч 127 стрілецькому полку так званого 1 армійського корпусу, родичі намагаються вплинути на ситуацію шляхом звернень до військового керівництва.