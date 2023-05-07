6 травня президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що МОК працює над тим, щоб допомогти спортсменам із російськими чи білоруськими паспортами повернутися до міжнародних спортивних змагань.

Про це повідомляє Xinhua.

У березні Бах зазначив, що рішення про те, чи можуть російські та білоруські спортсмени брати участь в Олімпійських іграх у Парижі наступного року, буде прийнято “у відповідний час”.

“Зараз ми докладаємо всіх зусиль, щоб виконати місію, позицію олімпійського руху і повернути російських та білоруських спортсменів на міжнародні змагання”, – заявив він.

Бах вважає, що спортсмени з цих двох країн повинні брати участь у нейтральному статусі, щоб “вдалося дійсно об’єднати весь світ до Олімпійських ігор у Парижі”.

За його словами, нині існує ризик “політизації цього рішення”, але він наполягав, що “будь-який бойкот покарає лише їхніх власних спортсменів”. Тож президент МОК наголосив, що рішення щодо участі росіян та білорусів в Олімпіаді ухвалюватимуть не уряди.

“Ми маємо бути дуже чіткими, що ці рішення ухвалюють лише відповідні спортивні організації”, – заявив Бах.

Зауважимо, раніше Міжнародний олімпійський комітет розкритикував рішення України не допустити своїх спортсменів до відбіркових змагань на Олімпіаду-2024 у Парижі через участь росіян.

Нагадаємо, керівництво МОК (Міжнародного олімпійського комітету) дозволило росіянам виступати на змаганнях. Там вважають, що не варто “позбавляти права брати участь у змаганнях лише через паспорт”. У відповідь на це резидент України Володимир Зеленський закликав главу МОК відвідати Бахмут на Донеччині, аби переконатися “що нейтральності не існує”.

За словами міністра Кабміну Олега Немчінова, уряд планує заборонити українським спортсменам брати участь у змаганнях, де будуть виступати росіяни чи білоруси.

Нещодавно головний тренер команди Віталій Дуброва заявив, що збірна України з дзюдо ухвалила рішення бойкотувати головний старт змагального сезону, чемпіонат світу.