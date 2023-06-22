Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що організація "все ще зіштовхується з двома непримиренними позиціями" стосовно поглядів України та Росії на участь нейтральних спортсменів.

Джерело: CNN

У березні МОК оголосив про широко критикований рекомендований шлях, що дозволяє російським і білоруським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях, попри триваюче повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Поки що рішення про участь російських і білоруських спортсменів на Олімпіаді в Парижі в 2024 році не прийнято.

“Дарма що ми пропонуємо дієвий шлях вперед із нашими рекомендаціями, заснованими на цінностях, ми все ще зіштовхуємося з двома непримиренними позиціями”, — поскаржився Бах у дистанційній промові на 140-й сесії МОК 22 червня. “Російська сторона хоче, щоб ми ігнорували війну. Українська сторона хоче, щоб ми повністю ізолювали будь-кого з російським і білоруським паспортом. Будь-яка позиція діаметрально протилежна нашій місії та Олімпійській хартії… У нас є російська сторона, яка вважає суворі умови неприйнятними, принизливими та дискримінаційними. Російський уряд звинувачує нас у діях, що суперечать нашому політичному нейтралітету, і в той же час цей самий уряд безсоромно намагається організувати повністю політизовані спортивні змагання” , – додав він.

Глава МОК також зазначив, що “є українська сторона, яка засуджує нас за те, що ми на боці Росії”. Український уряд наполягає на “тотальній ізоляції” всіх росіян і білорусів, оскільки вважають усіх, хто має російський чи білоруський паспорт, прибічниками війни. Він додав, що це також стосується заборони спортсменам з вадами розумового розвитку брати участь у Спеціальних Олімпійських іграх.

Водночас Бах повторив “засудження МОК війни з першого дня” та акцентував, що “керівним принципом МОК є сприяння миру через об’єднавчу місію спорту”.

Він розкритикував уряд України за “обмеження власних спортсменів” після того, як у березні країна вирішила бойкотувати олімпійські відбіркові змагання, в яких беруть участь росіяни.

“Важко зрозуміти, чому український уряд позбавляє власних спортсменів шансу відібратися на Олімпійські ігри в Парижі 2024 року і зробити так, щоб український народ пишався”, – сказав Бах, висловивши бажання зробити так, щоб кожен українець зміг пройти кваліфікацію та взяти участь в Іграх 2024 року.

Зауважимо, 6 травня президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що МОК працює над тим, щоб допомогти спортсменам із російськими чи білоруськими паспортами повернутися до міжнародних спортивних змагань.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет розкритикував рішення України не допустити своїх спортсменів до відбіркових змагань на Олімпіаду-2024 у Парижі через участь росіян.

Нагадаємо, керівництво МОК (Міжнародного олімпійського комітету) дозволило росіянам виступати на змаганнях. Там вважають, що не варто “позбавляти права брати участь у змаганнях лише через паспорт”. У відповідь на це резидент України Володимир Зеленський закликав главу МОК відвідати Бахмут на Донеччині, аби переконатися “що нейтральності не існує”.

За словами міністра Кабміну Олега Немчінова, уряд планує заборонити українським спортсменам брати участь у змаганнях, де будуть виступати росіяни чи білоруси.

Нещодавно головний тренер команди Віталій Дуброва заявив, що збірна України з дзюдо ухвалила рішення бойкотувати головний старт змагального сезону, чемпіонат світу.