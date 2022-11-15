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У низці населених пунктів Молдови спостерігаються проблеми з енергопостачанням після того, як країна припинила отримувати електроенергію з Румунії.
За даними молдовського оператора енергомережі, постачання електроенергії з Румунії припинилося близько 16:40. Високовольтна лінія Ісакча – Вулканешти – Молдовська ДРЕС (на території невизнаного Придністров’я) припинила функціонувати. Це головна ЛЕП, якою до Молдови надходила електроенергія з Румунії.
Згодом міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину заявив, що країна залишилася без електроенергії з Румунії через обстріл Росією інфраструктури України.
“Після обстрілу Росією української енергосистеми за останню годину в автоматичному режимі відключено одну з ліній електропередач, що забезпечує транспортування електроенергії для нашої країни. Це призвело до масових відключень електроенергії по всій країні. Зауважу, що ці лінії не були пошкоджені, але вони були автоматично відключені в якості заходу безпеки”, – зауважив Андрій Спину.
Зазначимо, ввечері 15 листопада російські військові завдали масованого обстрілу по території України. Вибухи було чутно у Києві, Львові, Кривому Розі, Харкові та Рівному. Внаслідок обстрілів у низці міст України частково зникло світло.
Частково зникло світло у Львові. Щодо перших вибухів повідомив мер Львова Андрій Садовий близько 16:09. Мер Харкова Ігор Терехов додав, що зупинено роботу метрополітену. Також частково знеструмлено місто.
Російські окупанти завдали удару по енергетичному об’єкту у Рівному. За словами мера Олександра Третяка, деякі частини міста – без електроенергії. Глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій додав, що у частині міста Хмельницького відсутнє електропостачання. Є два прильоти по Хмельницькій ТГ.
- Ввечері 15 листопада під час масштабної тривоги на Тернопільщині пролунали вибухи. У Тернополі спостерігаються перебої з водопостачанням.
- Внаслідок ракетного обстрілу мобільні оператори вимушено обмежили роботу. Це стосується функціонування деяких сервісів.
- Внаслідок ракетного удару по Львову близько 80% міста залишається знеструмленим. Припинено подачу тепла й гарячої води.