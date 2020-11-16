#Букви розповідають, хто така новообраний президент сусідньої країни і як вона бачить відносини з Україною.
Кар’єра
Майї Санду 48 років, вона народилася в селі Рісіпень Фалештський району в Молдові.
У 2010 році закінчила Гарвард; в 2010-2012 роках була радником виконавчого директора Світового банку у Вашингтоні.
Також в 2012 до 2015 року Санду була міністром освіти Молдови і ініціатором впровадження ряду реформ.
У 2015 політик створила платформу “У ногу з Майєю Санду” – згодом вона була перетворена на партію “Дія і солідарність”, від якої Санду балотувалася цього року.
До виборів у 2020 році Санду вже балотувалася в президенти – в 2016 році її обрали спільним кандидатом партій PPDA і ПАС. Тоді в другому турі нинішній президент Ігор Додон випередив її на 4%.
Влітку минулого року, на тлі політичної кризи в Молдові, Майю Санду обрали прем’єр-міністром країни.
Проте вже в листопаді вона була змушена була покинути пост – парламент країни виніс вотум недовіри уряду через ініціативу кабміну щодо зміни законодавства, що визначає процедуру обрання генерального прокурора.
Передвиборчі обіцянки
У програмі Санду було п’ять пунктів: реформа юстиції, розвиток бізнесу, створення нових робочих місць в селах і зниження податків для сімей з дітьми.
Також вона пообіцяла підвищити пенсії мінімум до 2 тис леїв (близько 3,5 тис грн), підвищити рівень життя в селах, зняти міжнародну ізоляцію Молдови і розпочати роботу над зближенням з Європейським союзом.
Погляди і відносини з Україною
Санду – на відміну від свого проросійськи налаштованого суперника Ігоря Додона – відома прозахідною позицією. Вона виступає за зближення Молдови з ЄС і підтримує ідею об’єднання з Румунією.
Кампанія політика пройшла під гаслом “Час хороших людей”. Під час агітації вона закликала “хороших людей” об’єднатися і разом будувати європейське майбутнє Молдови без корупції і олігархів.
Під час своєї промови після оголошення результатів виборів вона заявила, що Молдова буде будувати справжній баланс у зовнішній політиці.
“Ми побудуємо справжнє баланс у зовнішній політиці, виходячи з національних інтересів Молдови, і прагматичний діалог з усіма країнами, включаючи Румунію, Україну, європейські країни, Росію і США”, – сказала вона.
В інтерв’ю українському телеведучому Дмитру Гордону Майя Санду заявила, що поважає територіальну цілісність України.
“Я завжди говорила, що поважаю територіальну цілісність України. І я вважаю, що тільки так можна побудувати гарні відносини. І ще я вважаю, що Молдова й Україна перебувають в одній геополітичній зв’язці. І для нас дуже важливо, що Україна поставила за мету, завдання для того, щоб бути ближчою до Європейського союзу. Для нас це дуже важливо. І ми сподіваємося, що ви й далі йтимете цим шляхом. Тому що тоді й ми зможемо піти шляхом зближення з Європейським союзом”, – сказала вона.
- 1 листопада в Молдові пройшли президентські вибори. За результатами обробки 99,95% голосів колишня прем’єр-міністр країни Майя Санду отримала найбільше підтримки виборців.
- Президент України Володимир Зеленський привітав Майю Санду з перемогою на президентських виборах в Молдові.