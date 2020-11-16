У Молдові на виборах президента країни перемогла експрем'єр-міністр і лідер партії "Дія і солідарність" Майя Санду — вона набрала 57,75% голосів виборців. Її головний суперник — чинний президент Ігор Додон — отримав 42,26% голосів.

#Букви розповідають, хто така новообраний президент сусідньої країни і як вона бачить відносини з Україною.

Кар’єра

Майї Санду 48 років, вона народилася в селі Рісіпень Фалештський району в Молдові.

У 2010 році закінчила Гарвард; в 2010-2012 роках була радником виконавчого директора Світового банку у Вашингтоні.

Також в 2012 до 2015 року Санду була міністром освіти Молдови і ініціатором впровадження ряду реформ.

У 2015 політик створила платформу “У ногу з Майєю Санду” – згодом вона була перетворена на партію “Дія і солідарність”, від якої Санду балотувалася цього року.

До виборів у 2020 році Санду вже балотувалася в президенти – в 2016 році її обрали спільним кандидатом партій PPDA і ПАС. Тоді в другому турі нинішній президент Ігор Додон випередив її на 4%.

Влітку минулого року, на тлі політичної кризи в Молдові, Майю Санду обрали прем’єр-міністром країни.

Проте вже в листопаді вона була змушена була покинути пост – парламент країни виніс вотум недовіри уряду через ініціативу кабміну щодо зміни законодавства, що визначає процедуру обрання генерального прокурора.

Передвиборчі обіцянки

У програмі Санду було п’ять пунктів: реформа юстиції, розвиток бізнесу, створення нових робочих місць в селах і зниження податків для сімей з дітьми.

Також вона пообіцяла підвищити пенсії мінімум до 2 тис леїв (близько 3,5 тис грн), підвищити рівень життя в селах, зняти міжнародну ізоляцію Молдови і розпочати роботу над зближенням з Європейським союзом.

Погляди і відносини з Україною

Санду – на відміну від свого проросійськи налаштованого суперника Ігоря Додона – відома прозахідною позицією. Вона виступає за зближення Молдови з ЄС і підтримує ідею об’єднання з Румунією.

Кампанія політика пройшла під гаслом “Час хороших людей”. Під час агітації вона закликала “хороших людей” об’єднатися і разом будувати європейське майбутнє Молдови без корупції і олігархів.

Під час своєї промови після оголошення результатів виборів вона заявила, що Молдова буде будувати справжній баланс у зовнішній політиці.

“Ми побудуємо справжнє баланс у зовнішній політиці, виходячи з національних інтересів Молдови, і прагматичний діалог з усіма країнами, включаючи Румунію, Україну, європейські країни, Росію і США”, – сказала вона.

В інтерв’ю українському телеведучому Дмитру Гордону Майя Санду заявила, що поважає територіальну цілісність України.

“Я завжди говорила, що поважаю територіальну цілісність України. І я вважаю, що тільки так можна побудувати гарні відносини. І ще я вважаю, що Молдова й Україна перебувають в одній геополітичній зв’язці. І для нас дуже важливо, що Україна поставила за мету, завдання для того, щоб бути ближчою до Європейського союзу. Для нас це дуже важливо. І ми сподіваємося, що ви й далі йтимете цим шляхом. Тому що тоді й ми зможемо піти шляхом зближення з Європейським союзом”, – сказала вона.