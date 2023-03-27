У Молдові планують провести військові навчання за участю союзників, зокрема Румунії, США та Великої Британії. Громадян закликали не поширювати чутки й припущення щодо цього.

Про це повідомило Newsmaker.

У Міноборони Молдови попередили, що навчання у межах JCET-2023 відбудуться 27 березня – 7 квітня. Вони передбачають спільну підготовку та обмін досвідом між бійцями спецпризначення, підвищення якості оперативної взаємодії контингентів.

Під час маневрів громадяни можуть помічати техніку, що рухається з частин базування у навчальні центри, де проходитимуть навчання.

Оборонне відомство закликало не поширювати чутки й припущення у зв’язку з пересуванням техніки і навчаннями. JCET-2023 (Спільні комбіновані навчання з обміну) є плановими. До них молдовські спецпризначенці долучаються з 2009 року.

У межах навчання силовики виконуватимуть бойові стрільби, стрибки з парашутом, виконання бойових завдань за сценарієм навчань.