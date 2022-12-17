Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови тимчасово зупинила дію ліцензії на мовлення шести телеканалів через поширення "некоректної" інформації про події у Молдові та широкомасштабну війну в Україні.

Про це йдеться на сайті уряду Молдови.

Відтак, мовиться про молдовські телеканали TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, а також молдовські версії російських телеканалів NTV Moldova та RTR Moldova.

У повідомленні уряду зазначається, що рішення про тимчасове зупинення мовлення шести телеканалів “ухвалили на підставі звітів Ради з питань телебачення і радіо щодо порушення Кодексу телебачення і радіо, включно із санкціями за розповсюдження некоректної інформації під час висвітлення подій у країні та війни в Україні”.

Рішення про зупинення дії ліцензій відповідних телеканалів буде діяти на час надзвичайного стану в Молдові.

За словами прем’єр-міністерки Молдови, позбавлені права на мовлення телеканали Primul în Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6 та Orhei TV “серйозно та неодноразово порушували Кодекс аудіовізуальних послуг, тенденційно й маніпулятивно відображаючи події у Молдові та війну в Україні”.

Зазначимо, що 31 жовтня Молдова оголосила персоною нон ґрата співробітника російського посольства в столиці республіки, Кишиневі, Олега Васнєцова. У Москві заявили, що зреагують на це рішення. МЗС Молдови не вказало особу співробітника в заяві, опублікованій після того, як російського посла викликали та повідомили, що співробітник повинен залишити країну.

Відносини між Кишиневом і Москвою напружені через присутність російських військ у Придністров’ї, і ще більше загострилися під час повномасштабної війни в сусідній Україні.