Сьогодні, 11 липня, в Молдові проходять дострокові парламентські вибори. Громадяни країни мають обрати 101 депутата на наступні чотири роки.

Про це повідомляє молдавське видання Newsmaker.

У виборчих списках 23 конкурента: 20 партій, два блоки і один незалежний кандидат.

Станом на 09:40 проголосували більше 26 тис. громадян Молдови.

Голосування на виборчих дільницях триватиме з 07:00 до 21:00.

Президентка Мая Санду після голосування закликала громадян “зробити наступний крок” (рум. “Pas”) і допомогти очистити держструктури від корупції.

Явка виборців на 11.00 перевищила півмільйона. Це більше 17,5% осіб.

За даними соцопитувань прогнозується, що парламент Молдови буде двопартійним – до нього пройдуть “Дія і солідарність” (PAS) чинної президентки Маї Санду та об’єднання їхніх опонентів – блок Партії соціалістів проросійського експрезидента Ігоря Додона і Партії комуністів.

Нагадаємо, що 23 квітня парламент Молдови проголосував за скасування указу про призначення Домніки Маноле суддею Конституційного суду. Після цього президентка Мая Санду скликала термінове засідання Вищої ради безпеки.

28 квітня президентка Молдови Мая Санду підписала указ про розпуск парламенту. Дострокові вибори відбудуться 11 липня.