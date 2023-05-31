Джерело: Newsmaker.
За словами спікера парламенту Ігоря Гросу, найефективнішими інструментами щодо запровадження санкцій проти винних у дестабілізації в країні є розслідування прокуратури або інформація, яку збирають спецслужби та МВС.
“Докази, з якими можна йти до суду і заявити, що іноземний громадянин скоїв злочин проти нашої держави. Те, що ми введемо санкції проти іноземного громадянина, який не перебуває на території нашої країни, і в нього немає тут активів, який це дасть ефект?” – сказав спікер.
Проте парламент таки розгляне можливість запровадження санкцій.
“Обговоримо, як цей санкційний режим допоможе нам паралельно з розслідуваннями”, – додав він.
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