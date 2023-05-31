Уряд Молдови розглядатиме можливість введення санкцій проти іноземців, які причетні до дестабілізації ситуації в країні.

Джерело: Newsmaker.

За словами спікера парламенту Ігоря Гросу, найефективнішими інструментами щодо запровадження санкцій проти винних у дестабілізації в країні є розслідування прокуратури або інформація, яку збирають спецслужби та МВС.

“Докази, з якими можна йти до суду і заявити, що іноземний громадянин скоїв злочин проти нашої держави. Те, що ми введемо санкції проти іноземного громадянина, який не перебуває на території нашої країни, і в нього немає тут активів, який це дасть ефект?” – сказав спікер.

Проте парламент таки розгляне можливість запровадження санкцій.

“Обговоримо, як цей санкційний режим допоможе нам паралельно з розслідуваннями”, – додав він.