З 25 травня по 2 червня Національна армія Молдови проведе комбіновані міжнародні навчання у сфері протиповітряної оборони "Повітряний Бастіон-2023".

Джерело: пресслужба Міністерства оборони Молдови.

Тренування, заплановані за найвищими міжнародними стандартами, відбудуться в навчальних центрах Національної армії Молдови та в сусідніх регіонах і зберуть понад 200 молдовських, французьких, британських, румунських та американських армійців.

Метою навчання “Повітряний бастіон – 2023”, які вперше проводяться у країні, є навчання підрозділів протиповітряної оборони Національної армії Молдови та підвищення ступеня взаємодії між країнами-партнерами-учасницями навчання.

Міністерство оборони Молдови також повідомляє, що до навчань залучено військову техніку молдовської армії, а також армій Франції та Великої Британії.

Також зазначається, що навчання є частиною злагоджених зусиль установ у сфері національної безпеки та оборони, необхідних для успішного проведення 1 червня саміту Європейської політичної спільноти та збереження заходів безпеки.

Зауважимо, 4 травня Рада ЄС ухвалила два рішення в межах Європейського фонду миру (EPF) на підтримку Збройних сил Республіки Молдова та Сил оборони Грузії для посилення національної безпеки, стабільності та стійкості в оборонному секторі обох країн.