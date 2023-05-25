Джерело: пресслужба Міністерства оборони Молдови.
Тренування, заплановані за найвищими міжнародними стандартами, відбудуться в навчальних центрах Національної армії Молдови та в сусідніх регіонах і зберуть понад 200 молдовських, французьких, британських, румунських та американських армійців.
Метою навчання “Повітряний бастіон – 2023”, які вперше проводяться у країні, є навчання підрозділів протиповітряної оборони Національної армії Молдови та підвищення ступеня взаємодії між країнами-партнерами-учасницями навчання.
Міністерство оборони Молдови також повідомляє, що до навчань залучено військову техніку молдовської армії, а також армій Франції та Великої Британії.
Також зазначається, що навчання є частиною злагоджених зусиль установ у сфері національної безпеки та оборони, необхідних для успішного проведення 1 червня саміту Європейської політичної спільноти та збереження заходів безпеки.
Зауважимо, 4 травня Рада ЄС ухвалила два рішення в межах Європейського фонду миру (EPF) на підтримку Збройних сил Республіки Молдова та Сил оборони Грузії для посилення національної безпеки, стабільності та стійкості в оборонному секторі обох країн.
- У Молдові поблизу Кишинева планують збудувати сучасну військову базу для підготовки особового складу національної армії.
- У Молдові журналісти-розслідувачі разом з виданнями ще десяти країн ЄС і США дізналися, яку стратегію впливу хотів використовувати Кремль щодо Молдови. Його розробили у Москві близько двох років тому під назвою “Стратегічні цілі РФ у Республіці Молдова”.
- Європейський Союз відправить цивільну місію до Молдови для допомоги у боротьбі з загрозами Росії, після низки повідомлень про те, що Кремль працює над дестабілізацією у колишній радянській республіці.
- У Молдові заявили, що виконають рішення Міжнародного кримінального суду стосовно арешту президента РФ Володимира Путіна у випадку його прибуття до країни.